Волгоградстат зафиксировал резкое подорожание популярного продукта

Экономика 28.10.2020 12:56
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28.10.2020 12:56
Почти на десять рублей подорожал c сентября сахар в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградстате, на начало этой недели цена этого продукта зафиксирована на уровне 47,29 рублей за килограмм, рост стоимости составил более 7%. В начале октября сахар в среднем стоил около 39 рублей за кг. На прошлой неделе также продолжился рост цен на яйца – на 3% (54,41 рублей за десяток). Средняя стоимость растительного масла достигла уже 106 рублей за килограмм. Немного подросла в цене и гречка – теперь средняя стоимость килограмма составляет почти 75 рублей. А вот творог подешевел почти на 3% - до 297 рублей за килограмм.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о резком росте цен на растительное масло и сахар. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал почти в полтора раза.
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