Без госномера и водительских прав: в Волгограде вскрылись подробности смертельного ДТП на мосту











Спровоцировавший крупное ДТП и погибший на мосту через Волгу мотоциклист был лишен водительских прав и был ранее судим по статье 264 УК РФ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, у «Мотоленд ХR», которым управлял 30-летний мужчина, отсутствовал госномер.





Напомним, авария на мосту через Волгу произошла накануне около 19.00. Мотоцикл на скорости, обгоняя попутные машины, задел внедорожник «Митсубиси Паджеро Спорт» под управлением 67-летнего мужчины, после чего вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с «Renualt Logan». Иномарка, за рулем которой находился 49-летний водитель, от удара перевернулась на крышу и отлетела в сторону на десятки метров. Мотоцикл отбросило на автомобиль «Датсун», за рулем которого был 52-летний волгоградец, а самого байкера - на ВАЗ-21043. Мотоциклист погиб на месте. 36-летний водитель «четверки» с травмами был доставлен в больницу.



