Убивший ребенка в страшном ДТП в Волгограде водитель был лишен прав за пьяную езду





22-летний водитель, по вине которого накануне произошло страшное ДТП, был лишен прав за пьяную езду. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области. Накануне, напомним, в шесть часов вечера мужчина в состоянии алкогольного опьянения, управляя атомашиной «ВАЗ-2106» в Кировском районе Волгограда, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Датсун Он-До» под управлением 29-летнего водителя. В результате ДТП 4-летний пассажир «ВАЗ-2106», племянник водителя, от полученных травм скончался на месте. 34-летняя и 8-летняя пассажирки автомашины «Датсун», а также 20-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2106» с различными травмами доставлены в больницу. Известно, что в "шестерке" находились цыгане.



