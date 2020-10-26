



Арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать с подрядчика строительства водоочистных сооружений Краснооктябрьского района Волгограда более 11 миллионов рублей, затраченных на устранение недостатков, выявленных на объекте в период гарантийного срока. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитража.

Муниципальный контракт с ООО «Строитель-Металлист Инвест» из Самары на выполнение комплекса работ по строительству объекта «Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. куб. м/сут. (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизации технологии водоподготовки)» был заключен 6 июля 2015 года. Тогда сообщалось , что общая стоимость строительно-монтажных работ, которые должны быть завершены до декабря 2017 года, составляет 2 290,4 млн. рублей. Финансирование объекта, который возводился к ЧМ-2018 году, осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Отмечалось, что реализация проекта позволит увеличить производительность очистных сооружений с существующих 125 тыс. кубометров до 200 тыс. кубометров воды в сутки, что, в свою очередь, обеспечит возможность строительства новых и развитие существующих спортивных и инфраструктурных объектов Волгограда.





Акты приемки объекта капитального строительства, который возводился в три этапа, были подписаны ООО «Строитель-Металлист Инвест» в декабре 2017 года и марте 2018 года.

Согласно материалам суда, в ходе эксплуатации уже построенного коммунального объекта вскрылись существенные дефекты. Так, на блоке водоподготовки не функционирует автоматизированная система управления технологическими процессами, при проведении промывки контактных осветлителей на 1-ой и 2-ой линии в автоматическом режиме происходит сбой алгоритма и выход запорной арматуры в режим «аварии». На насосной станции 1 -го подъема во время работы компрессора при подаче воздуха на оголовок воздушная линия не обеспечивает герметичность (выход воздуха) у подпорной стенки всасывающего водовода № 2. В помещение электролизной вышел из строя насос дозирования 30% раствора соли, идет срабатывание датчика дозатора - недостаточная концентрация солевого раствора. Выявлены дефекты в системе реагентного хозяйства блока водоподготовки и другие недостатки.

Сообщается, что МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» уточнило исковые требования и просило взыскать с ответчика 140 328 731 рубль 66 копеек, составляющих стоимость устранения недостатков, выявленных в период гарантийного срока.





Отмечается, что подрядчик частично устранил некоторые недостатки.

В рамках рассмотрения дела была проведена строительно-техническая экспертиза, согласно которой стоимость устранения выявленных дефектов (недостатков) с учетом НДС была рассчитана в размере 11 053 958 рублей. Эту сумму и постановил взыскать суд.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Фото с сайта администрации Волгоградской области