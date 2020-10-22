Из ковидных госпиталей в Волгоградской области выписывают сотнями

Здравоохранение 22.10.2020 12:02
0
22.10.2020 12:02
298 человек за минувшие сутки выписались из инфекционных стационаров в Волгоградской области по выздоровлению. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, выписка пациентов из ковидных госпиталей в таком количестве наблюдается в регионе вторые сутки. Накануне 390 пациентов освободили койки для новых больных.
Диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился у 191 жителя региона, скончались трое пациентов.
Всего в Волгоградской области зарегистрировано уже больше 18,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 186 человек.
Реклама
Руководитель волгоградского облздрава рассказал о бесплатных лекарствах для больных COVID-19 пенсионеров22.10.2020 14:58
Здравоохранение 22.10.2020 14:58
Главный санврач Волгоградской области – о причинах сбоев при тестировании на COVID-1922.10.2020 13:31
Здравоохранение 22.10.2020 13:31
Кровь с антителами собирают для тяжелобольного врача в Волгоградской области22.10.2020 12:37
Здравоохранение 22.10.2020 12:37
«Людей привозят в бессознательном состоянии»: 60-летняя волгоградка увидела ужасы ковидной больницы21.10.2020 17:17
Здравоохранение 21.10.2020 17:17
«Не можем безгранично наращивать коечный фонд»: губернатор Волгоградской области обозначил главное в борьбе с коронавирусом21.10.2020 14:01
Здравоохранение 21.10.2020 14:01
Почти 200 заболевших: в Волгоградской области COVID-19 идет напролом21.10.2020 13:07
Здравоохранение 21.10.2020 13:07
В Волгограде выделили койки для пациентов с двумя опасными заболеваниями20.10.2020 08:18
Здравоохранение 20.10.2020 08:18
"В приоритете стационары": в волгоградском облкомздраве пояснили трудности с тестированием на коронавирус19.10.2020 21:15
Здравоохранение 19.10.2020 21:15
Больше удаленки: в Волгоградской области усилят контроль за соблюдением ограничений из-за пандемии19.10.2020 17:32
Здравоохранение 19.10.2020 17:32
В Волгограде пообещали быстро погасить напряженность по КТ-диагностике19.10.2020 17:23
Здравоохранение 19.10.2020 17:23
Отразится в сердцах: в Волжском не осталось коек для кардиопациентов без COVID-1919.10.2020 16:14
Здравоохранение 19.10.2020 16:14
Вирус молниеносно убил двух пенсионеров и молодого мужчину в Волгоградской области19.10.2020 14:24
Здравоохранение 19.10.2020 14:24
О волгоградской многодетной семье с коронавирусным больным спустя неделю вспомнили врачи19.10.2020 13:55
Здравоохранение 19.10.2020 13:55
До 178 выросло число смертей от COVID-19 в Волгоградской области19.10.2020 12:14
Здравоохранение 19.10.2020 12:14
Ситуация осложняется: губернатор Волгоградской области задумал новую атаку на коронавирус19.10.2020 12:03
Здравоохранение 19.10.2020 12:03
Реклама