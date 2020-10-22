Из ковидных госпиталей в Волгоградской области выписывают сотнями





298 человек за минувшие сутки выписались из инфекционных стационаров в Волгоградской области по выздоровлению. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, выписка пациентов из ковидных госпиталей в таком количестве наблюдается в регионе вторые сутки. Накануне 390 пациентов освободили койки для новых больных.

Диагноз COVID-19 за минувшие сутки подтвердился у 191 жителя региона, скончались трое пациентов.

Всего в Волгоградской области зарегистрировано уже больше 18,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Скончались 186 человек.



