



45-летний волгоградец задержан в рамках расследования уголовного дела о групповом изнасиловании , которое было совершено 27 лет назад, сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области. Накануне мужчина был по месту своего жительства. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания, подробно рассказав о совершенном много лет назад преступлении. С его участием уже проведена проверка показаний на месте.





«По данным следствия, поздно вечером 4 октября 1993 года двое приятелей в центре Волгограда увидели 17-летнюю девушку, которая возвращалась домой. Под предлогом проводить молодую волгоградку парни проследовали за ней, но как только компания оказалась в безлюдном месте, злоумышленники затащили жертву на территорию строительной площадки и поочередно надругались над ней.

Длительное время преступление оставалось нераскрытым. В августе этого года отрабатывая лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, удалось установить одного из соучастников - 48-летнего местного жителя, который буквально за год до расследуемых событий условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за групповое изнасилование несовершеннолетней. Волгоградка уверено опознала мужчину. Кроме того, на его теле обнаружены татуировки, которые потерпевшая подробно описывала еще в ходе первоначального допроса. Под давлением улик и доказательств обвиняемый признался в содеянном. При этом всю вину взял на себя, убеждая следователей, что совершал преступление в отношении несовершеннолетней в одиночку. Рецидивист уже предстал перед судом.

Данные о личности второго фигуранта - 45-летнего волгоградца были получены на днях. В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение по ч.3 ст.117 УК РСФСР (изнасилование несовершеннолетней группой лиц)», - рассказали в СУ СКР по региону.



