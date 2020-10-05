В Волгограде спустя 27 лет женщина узнала своего насильника





В Волгограде раскрыли уголовное дело 27-летней давности о групповом изнасиловании несовершеннолетней. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, в совершении преступления обвиняется 48-летний ранее судимый мужчина.

По данным следствия, поздно вечером 4 октября 1993 года фигурант дела, которому был 21 год, вместе с приятелем увидели в центре Волгограда 17-летнюю девушку. Парни решили проводить ее до дома, но в итоге затащили на стройплощадку и поочередно надругались над ней. По данному факту было возбуждено уголовное дело, однако все эти годы преступление оставалось нераскрытым.

В текущем году сотрудники второго следственного отделения по расследованию преступлений прошлых лет и следователи-криминалисты регионального управления СКР совместно с полицией установили личность человека, причастного к этому особо тяжкому преступлению. Отрабатывая лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, правоохранители установили местного жителя, который буквально за год до расследуемых событий условно-досрочно освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за групповое изнасилование несовершеннолетней. Спустя почти 30 лет женщина уверенно опознала преступника. На его теле обнаружены татуировки, которые потерпевшая подробно описывала еще в ходе первоначального допроса.

Мужчина признался в содеянном, при этом утверждая, что совершил преступление в одиночку. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Волгоградской области. Материалы следствия в отношении сообщника фигуранта выделены в отдельное производство. Предпринимаются меры к установлению его личности.







