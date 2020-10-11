приложение или сайт . Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 23 часов. Заказ можно оформить черезили. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют все в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 23 часов.

При заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

Фото: СберМаркет

“Теперь СберМаркет позволяет купить товары по цене даже ниже, чем если бы клиент сам отправился в магазин. По данным компании, СберМаркет выбирают те, для кого важно экономить не только свое время, но и деньги”, – говорит Владимир Камионко, директор по развитию регионов СберМаркета.