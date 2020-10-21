



Главными задачами борьбы с распространением COVID-19 были и остаются профилактические и точечные ограничительные меры, которые позволяют наиболее эффективно разорвать сложившиеся цепочки массовой передачи коронавирусной инфекции и предотвратить ее наложение на другие болезни, об этом, как сообщает ИА «Высота 102», губернатор Андрей Бочаров заявил сегодня на заседании оперштаба.









«При этом мы все должны понимать - невозможно безгранично наращивать инфекционный коечный фонд, потому что необходимо продолжать оказание неотложной, плановой и экстренной медицинской помощи жителям Волгоградской области по другим направлениям», - глава региона отметил своевременность апрельской закупки медицинского оборудования, которое может использоваться для выявления и диагностики состояния больных коронавирусной инфекцией и пневмониями.

«Так, только в 2020 году мы уже приобрели и установили 15 компьютерных томографов, 20 современных рентген-аппаратов, 25 УЗИ-аппаратов, 339 аппаратов ИВЛ, а также осуществили подготовку специалистов для работы на сложном оборудовании.

Таким образом, в Волгоградской области 46 компьютерных томографов (норматив Минздрава для региона 25 КТ - прим. ред.) работают в круглосуточном режиме, с предельной нагрузкой, проводя в день 120-180 исследований при плановой мощности в 21 исследование в смену. В общем числе также 369 рентген-аппаратов, 469 УЗИ-аппаратов, более тысячи ИВЛ, которые работают в условиях предельных нагрузок.

Уважаемые товарищи, принятые нами в апреле текущего года решения по развертыванию дополнительного коечного фонда, приобретению современного медицинского оборудования, обучению медперсонала, созданию запаса лекарственных средств обеспечивают сегодня работу системы здравоохранения Волгоградской области в крайне сложных условиях и подтверждают своевременность принятых решений, направленных на опережение ситуации».



