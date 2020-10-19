Спорт

Волгоградские болельщики требуют отставки председателя облкомспорта

Спорт 19.10.2020 10:19
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19.10.2020 10:19


Петицию с требованием отставки председателя комитета физической культуры и спорта Александра Глинянова организовали волгоградские болельщики после вчерашнего поражения «Ротора» в матче с «Тамбовом». В петиции, сообщает ИА «Высота 102», говорится о том, что «после выхода ФК «Ротор» в российскую премьер-лигу большинство волгоградцев вспомнили красивую историю великого клуба, который 15 лет не участвовал в высшем дивизионе. Многие горожане и гости нашего региона связывают досуг выходного дня с посещением прекрасного стадиона и поддержкой команды». Однако, констатируют болельщики, «после домашнего матча с ФК  «Тамбов» объективно стало понятно, что многочисленные аренды игроков не приносят результата, так как игроки бьются не за город и клуб, а за индивидуальные статистические награды». 
Вину за происходящее в «Роторе» болельщики возлагают на главного по спорту в Волгоградской области – Александра Глинянова, которому волгоградцы припомнили список дорогой недвижимости за рубежом, солидный автопарк и многомиллионные доходы. Пока подписи под петицией поставили менее сотни человек. 
Между тем, претензии болельщики предъявляют и гендиректору клуба Андрею Рекечинскому, и главному тренеру Александру Хацкевичу. Так, после окончания матча болельщики стали скандировать «Рекечинский, вон из клуба!». После матча болельщики вызывали Андрея Рекечинского и Александра Хацкевича на разговор, однако к волгоградцам вышли лишь несколько игроков. 
По сообщению Sports.ru, главный тренер волгоградской команды Хацкевич допустил уход из «Ротора», заявив следующее:  «Я должен определиться, идем дальше вместе или уступаем дорогу».
Больше всего вопросов у волгоградцев вызывает странная трансфертная политика руководства клуба, которая, по мнению любителей футбола, приводит к многомиллионным тратам , но не сказывается на результате. Также болельщики требуют вернуть в клуб игроков, с которыми «Ротор»  разорвал контракты, но которые, по мнению волгоградцев, необходимы команде. 

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