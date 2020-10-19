



Дубовский районный суд Волгоградской области огласил приговор по уголовному делу в отношении главы Малоивановского сельского поселения Дубовского муниципального района. Чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения). Об этом сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В судебном заседании установлено, что Николай Милюков в апреле 2018 года заключил с директором коммерческой фирмы договор на выполнение работ по асфальтированию дороги на территории Малоивановского сельского поселения. Однако фактически ремонтные работы не проводились, а порядка 100 тыс. рублей, перечисленных из бюджета в качестве оплаты по контракту, коммерсант вернул чиновнику. Полученными таким способом деньгами глава поселения распорядился по своему усмотрению. Вину в инкриминируемом деянии глава поселения не признал. Расследование уголовного дела проводилось Городищенским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Суд приговорил чиновника к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также в течение 2 лет он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Мужчина взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.



