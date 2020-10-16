«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь Минобороны

Общество 16.10.2020 16:31
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16.10.2020 16:31
Волгоградец Борис Пылин проходит лечение от коронавируса в таинственном многофункциональном центре, больше известном как военный инфекционный госпиталь Минобороны. Борис Пылин только сегодня вышел на связь после почти месячного отсутствия в соцсетях, сообщает ИА «Высота 102».
Вот что он рассказал о своем состоянии: «Берегите себя и своих близких, друзья! Месяц борьбы с ковидом, за восстановление лёгких. Силы упали до нуля, потерял 12 кг, ноги трясутся...». «Большое спасибо военным врачам и всем медикам, кто этот месяц спасал меня и других! У нас замечательные врачи и медсёстры, не жалеют себя, самые приятные воспоминания. Госпиталь на 100 мест почти весь заполнен. Вот такие центры и надо строить для людей, а не только для военных. А за "оптимизацию", разорение медицины - судить!», - написал волгоградец.
Борис Пылин предположил, что заразился коронавирусом на последних выборах в Волгограде, которые его разочаровали. "Это моя расплата за познание нового способа обмана на выборах 13 сентября".
Напомним, Борис Пылин известен в Волгограде как защитник честных выборов, а также конюшен «Соснового бора», против демонтажа которых выступал вместе с другими горожанами. Также он подавал в суд иск к областной думе об оспаривании решения депутатов о переходе региона в московский часовой пояс.
В таинственный инфекционный госпиталь, о работе которого было мало что известно, Борис Пылин мог попасть в качестве пациента как бывший военный.
Многофункциональный медицинский центр на базе ФГБУ "413 Военный госпиталь" Минобороны, который возвели в Дзержинском районе Волгограда всего за 40 дней, сдали в эксплуатацию в конце апреля текущего года.
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