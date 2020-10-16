В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкашей кредитов на 5 млн рублей





Перед судом в Волгограде предстанет 33-летняя уже бывшая сотрудница банка и ее шестеро знакомых по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому уголовному делу и направила его в суд.

Вместе с ней на скамье подсудимых предстанут трое мужчин и три женщины. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении различного количества эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в составе организованной группы).

По версии следствия, фигуранты уголовного дела с августа 2017 года по май 2018 года подыскивали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, после чего приводили их внешний вид в порядок и предлагали взять на себя кредиты. Для создания видимости намерений по оплате кредитов сообщники производили первые несколько платежей, после чего прекращали исполнять кредитные обязательства. Непосредственным заемщиками передавались незначительные суммы, после чего обвиняемые распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.

Всего таким способом было похищено более 5 млн 250 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дело было арестовано 3 автомобиля обвиняемых стоимостью 1,5 млн рублей.



