Расследования

В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкашей кредитов на 5 млн рублей

Расследования 16.10.2020 16:04
0
16.10.2020 16:04


Перед судом в Волгограде предстанет 33-летняя уже бывшая сотрудница банка и ее шестеро знакомых по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по этому уголовному делу и направила его в суд.
Вместе с ней на скамье подсудимых предстанут трое мужчин и три женщины. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении различного количества эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в составе организованной группы).
По версии следствия, фигуранты уголовного дела с августа 2017 года по май 2018 года подыскивали граждан, ведущих асоциальный образ жизни, после чего приводили их внешний вид в порядок и предлагали взять на себя кредиты. Для создания видимости намерений по оплате кредитов сообщники производили первые несколько платежей, после чего прекращали исполнять кредитные обязательства. Непосредственным заемщиками передавались незначительные суммы, после чего обвиняемые распоряжались полученными деньгами по своему усмотрению.
Всего таким способом было похищено более 5 млн 250 тысяч рублей.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
Санкции вмененных статей в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дело было арестовано 3 автомобиля обвиняемых стоимостью 1,5 млн рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Защитные бязевые и неопреновые маски
Расследования
16.10.2020 14:18
Расследования 16.10.2020 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2020 10:56
Расследования 16.10.2020 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2020 17:22
Расследования 15.10.2020 17:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2020 16:48
Расследования 15.10.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2020 15:25
Расследования 15.10.2020 15:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2020 13:30
Расследования 15.10.2020 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2020 10:48
Расследования 14.10.2020 10:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 17:34
Расследования 13.10.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 15:23
Расследования 13.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 10:56
Расследования 13.10.2020 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 09:48
Расследования 13.10.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 09:34
Расследования 13.10.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 16:29
Расследования 12.10.2020 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 11:43
Расследования 12.10.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 09:32
Расследования 12.10.2020 09:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:48
Ильинские нефтеямы попытались ликвидировать без госэкспертизыСмотреть фотографии
16:31
«Потерял 12 кг»: волгоградский борец за честные выборы попал с коронавирусом в госпиталь МинобороныСмотреть фотографии
16:04
В Волгограде сотрудница банка с подельниками оформили на алкашей кредитов на 5 млн рублейСмотреть фотографии
15:48
Средневековье поглотило остановку Лунную под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:34
Для дома-памятника в Волгограде изготовят по спецзаказу восемь уникальных лифтовСмотреть фотографии
15:21
Под Волгоградом незаконно добывали песок в промышленных масштабахСмотреть фотографии
14:35
Волгоградские полицейские настроились провести выходные без ДТПСмотреть фотографии
14:18
Житель Урюпинска сжег машину бывшего партнера по бизнесуСмотреть фотографии
14:13
«Везти вас некуда, мест нет»: 60-летнюю волгоградку с температурой под 40 оставили лечиться в общежитииСмотреть фотографии
13:20
Россельхозбанк выпустит карты с продуктовыми брендамиСмотреть фотографии
12:59
Железное месиво: в страшном ДТП под Волгоградом пострадали пять человек (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:21
За бывшего чиновника администрации Волгоградской области работодатель заплатил 20 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:13
Жители Волгоградской области стали чаще оформлять дебетовые карты СбербанкаСмотреть фотографии
12:09
Коронавирус перешел в контратаку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
В День рождения о «Котельниково – Земле Героев» сняли фильмСмотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области больных коронавирусом будут наблюдать дистанционноСмотреть фотографии
10:56
Волгоградка взыскала с авиакомпании "Победа" более 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
10:28
Зараженная вирусом колбаса обнаружена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:47
В Волжском женщина-водитель выпала из своей машиныСмотреть фотографии
08:43
Волгоградская область вошла в тройку антирейтинга российских регионов по зарплатным долгамСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области сократилось количество пенсионеровСмотреть фотографии
19:34
До «Монолита»: скоростной трамвай в Волгограде переводят на сокращенный маршрутСмотреть фотографии
18:16
Власти Волгоградской области хотят узаконить вырубку дубов в Волго-Ахтубинской пойме ради трассыСмотреть фотографии
17:22
Банду убийц осудили за преступления в Волгограде и МосквеСмотреть фотографии
17:18
В 52 школах Волгоградской области выявили коронавирусСмотреть фотографии
16:48
Наркополицеский-оборотень идет под суд в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:17
Больницу имени Фишера в Волжском переоборудуют в «ковидный» госпитальСмотреть фотографии
15:37
Вылетел навстречу смерти: на мосту через Волжскую ГЭС погиб водитель «Волги» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Убитые боевики в Волгограде оказались уроженцами УзбекистанаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:31
Сахар и подсолнечное масло дорожают «семимильными шагами» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 