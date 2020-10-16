В Волгоградской области больных коронавирусом будут наблюдать дистанционно





Новый проект "Дистанционный помощник врача" стартует в Волгоградской области со следующей недели. У врачей–терапевтов теперь появятся дистанционные помощники– студенты медуниверситета. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном медуниверситете, в течение дня они возьмут на себя обязанность обзванивать пациентов, которые находятся на амбулаторном лечении и выяснять, как себя чувствует больной, какая у него температура, какие жалобы.

«Есть ли у него сухость в горле, снижается или теряется обоняние и так далее. Эти данные структурируются в одну таблицу, которую смотрит терапевт, за которым закреплены эти пациенты. Таким образом, он может выяснить: каким больным нужна срочная помощь, а какие могут продолжить лечение дома», — рассказал участник проекта, студент ВолгГМУ Василий Горячев.

Нагрузка на каждого студента составит до 20 человек. Двести добровольцев уже выразили желание помогать врачам в период пандемии. Каждому будут выданы телефонные сим-карты, специальные опросники и чек-листы, разработанные университетом совместно с региональным комитетом здравоохранения.

На сегодняшний день в резерве комитета здравоохранения Волгоградской области состоят 863 студента ВолгГМУ, которые готовы заключить трудовые договоры выйти на работу в медучреждения в качестве младшего медицинского персонала. В поликлиники и стационары на работу уже официально трудоустроились 500 ординаторов. Многие на время сложной эпидемиологической ситуации согласились на переезд и трудоустройство в сельские районы области.

«Работа по формированию профессионального резерва для медучреждений регионап продолжается. В настоящий момент проводится подготовка ординаторов первого года обучения по краткосрочным программам дополнительного профессионального образования, по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции», - прокомментировал ректор ВолгГМУ Владимир Шкарин.



