Родился в рубашке: водитель авто чудом выжил в жутком ДТП в Волгоградской области

Происшествия 15.10.2020 12:31
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15.10.2020 12:31
Водитель легковушки чудом выжил в страшной аварии с грузовиком в городе Котельниково. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" очевидцы, легковой автомобиль врезался в большегруз. От легковушки практически ничего не осталось - она превратилась в груду металла, судя по опубликованным в социальных сетях фото. Водитель авто в результате ДТП не пострадал. Помощь медиков после столкновения с грузовиком ему не понадобилась.
В региональном главке МВД уточнили, что участники ДТП сами дорожных полицейских не вызывали. Инспекторы ДПС, которые приехали на место происшествия, выяснили, что водитель легковушки по какой-то причине отвлекся от управления транспортным средством и въехал в припаркованный грузовик, который ждал разгрузки у магазина.
Фото: группа ВК Подслушано Котельниково
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