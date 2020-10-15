Родился в рубашке: водитель авто чудом выжил в жутком ДТП в Волгоградской области





Водитель легковушки чудом выжил в страшной аварии с грузовиком в городе Котельниково. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" очевидцы, легковой автомобиль врезался в большегруз. От легковушки практически ничего не осталось - она превратилась в груду металла, судя по опубликованным в социальных сетях фото. Водитель авто в результате ДТП не пострадал. Помощь медиков после столкновения с грузовиком ему не понадобилась.

В региональном главке МВД уточнили, что участники ДТП сами дорожных полицейских не вызывали. Инспекторы ДПС, которые приехали на место происшествия, выяснили, что водитель легковушки по какой-то причине отвлекся от управления транспортным средством и въехал в припаркованный грузовик, который ждал разгрузки у магазина.

Фото: группа ВК Подслушано Котельниково