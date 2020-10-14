Готовьте денежки: в Волгоградской области подняли плату за капремонт





С 6,56 до 7,01 рубля за квадратный метр с 2021 года вырастет минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Волгоградской области. Такое постановление, как сообщает ИА «Высота 102», пописал 12 октября и.о губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин. Документ официально опубликован сегодня.

«Установление взноса в размере 7,01 рубля с одного квадратного метра приведет к увеличению оплаты для собственников типовых однокомнатных квартир всего на 16 рублей в месяц, двухкомнатных квартир - около 23 рублей, трехкомнатных - на 29 рублей. Дофинансирование программы позволит ускорить работы по замене устаревшего лифтового оборудования, в том числе произвести в 2021 году капитальный ремонт более чем на 700 МКД и установить 723 современных лифта. В полной мере сохраняются и социальные льготы для самых незащищенных слоев населения», - прокомментировал это решение заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области Алексей Горшков.

Генеральный директор УНО «Региональный фонд капремонта» Алексей Конотопкин уточнил, что с 2021 года Фонд капремонта приступает к реализации социально важной задачи, поставленной правительством России – масштабной замене непригодного лифтового оборудования. С 2017 года в регионе уже заменили на новые 797 подъемников, а до 2025 года планируют заменить свыше 3 тысяч аварийных лифтов.

Напомним, что с момента образования Фонда капремонта в Волгоградской области в 2014 году это будет уже четвертое повышение в регионе минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. В 2016-м «тариф» был повышен с 5,06 рубля до 5,9 рубля и оставался неизменным до 1 января 2019 года. С этого периода размер платы за капремонт растет ежегодно.



