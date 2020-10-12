Здравоохранение

Первые пошли: в Волгограде начали прививать от коронавируса

Здравоохранение 12.10.2020 17:11
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12.10.2020 17:11


Первыми жителями Волгоградской области, получившими прививку препаратом  «Спутник V» стали врачи, полицейский, соцработник и школьный учитель. Как сообщает ИА «Высота 102», процедура прошла сегодня под прицелом фото- и видеокамер местных СМИ в поликлинике Волгоградской областной клинической больницы № 1.
Как ранее заявили в облздраве, первые вакцинированные не болели коронавирусом и дали добровольное согласие на прививку. 
«Мы работаем в опасных условиях, постоянно находимся в контакте с людьми. Так как не все граждане добросовестно относятся к соблюдению введенного режима, мы проводим профилактические беседы. Я откликнулся на приглашение вакцинироваться, чтобы обезопасить не только себя, но и коллег, граждан, своих близких», - поделился с журналистами участковый уполномоченный полиции ОП1 Управления ВМД России по городу Волжскому, лейтенант полиции Клим Земинков.
 «Я с самого начала работаю в «красной» зоне. Через мое отделение прошло несколько сотен пациентов в средней и тяжелой формах. Я не понаслышке знаю, какой вред может нанести вирус человеку, как трудно дается выздоровление. Мне удалось не заразиться благодаря строгому соблюдению противоэпидемического режима. Сейчас вирус вокруг нас, им заразиться можно в любом общественном месте. Поэтому я принял решение при первой же возможности вакцинироваться от COVID-19, чтобы обезопасить себя и своих близких, чтобы продолжать работать в стационаре», - так свое решение привиться объяснил хирург городской клинической больницы № 4 Андрей Воробьев.


Напомним, на сегодняшнем брифинге председатель комитета здравоохранения Волгоградской области заявил о поставке в регион первых 42 доз новой отечественной вакцины. 
По словам Анатолия Себелева, все привитые добровольцы будут включены в федеральный и региональный регистры для анализа возможных побочных явлений.  
Всего в регионе запланировано привить от коронавируса  2156 человек.  Вместе с тем, для получения популяционного эффекта нужно в течение ближайших трех лет вакцинировать около 70% населения области - это более 1,5 миллиона человек. При этом нет гарантии, что вирус не мутирует. В таком случае потребуется разработка новой вакцины. 

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