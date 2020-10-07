Здравоохранение

Суточная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области побила рекорд

Здравоохранение 07.10.2020 11:50
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07.10.2020 11:50


145 заболевших и двое умерших от коронавирусной инфекции зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала обострения ситуации с COVID-19. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, всего от нового вируса в регионе погибли 156 человек.
Общее количество заболевших в период пандемии превысило 16 тысяч человек. Выздоровели более 13,9 тысячи человек, из них 110 - за минувшие сутки.


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