Суточная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области побила рекорд





145 заболевших и двое умерших от коронавирусной инфекции зафиксировано в Волгоградской области за минувшие сутки. Это самый высокий показатель заболеваемости с начала обострения ситуации с COVID-19. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, всего от нового вируса в регионе погибли 156 человек.

Общее количество заболевших в период пандемии превысило 16 тысяч человек. Выздоровели более 13,9 тысячи человек, из них 110 - за минувшие сутки.







