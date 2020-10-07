Суточная заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области побила рекорд

Без паники на «Титанике»?: волгоградцев пообещали не оставить без медпомощи06.10.2020 20:34
Особенности лечения вип-персон с коронавирусом раскрыли в волгоградском облкомздраве06.10.2020 19:30
Нагрузка пиковая: в стационарах Волгоградской области рекордное число больных с COVID-1906.10.2020 17:45
Пугающими темпами растет заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области06.10.2020 11:59
В волгоградском облздраве объяснили дефицит антиковидной плазмы06.10.2020 11:31
Власти Волгоградской области нашли способ побороть очереди в поликлиниках06.10.2020 08:44
В Волгоградскую область прибыла новая партия вакцин от гриппа05.10.2020 15:16
Становится хуже: в Волгоградской области COVID-19 ежедневно бьет антирекорды05.10.2020 11:50
Прирост заболевших и новая трагедия: в Волгоградской области СOVID-19 наращивает темпы04.10.2020 12:17
Число зараженных COVID-19 в Волгоградской области растет день ото дня03.10.2020 12:02
«Прививки только по телевизору?»: в Волгограде закончилась вакцина от гриппа02.10.2020 18:43
Новый вирус косит волгоградских школьников02.10.2020 13:54
Волгоград поможет Вьетнаму в борьбе с инфекциями01.10.2020 19:40
Очередная попытка помочь Вьетнаму в борьбе с инфекциями предпринята Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом Роспотребнадзора. Как сообщает ИА «Высота 102», федеральное учреждение объявило аукцион на оказание услуг по поставке анализатора микробиологического в Социалистическую...