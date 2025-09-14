Три расселенных дома сгорели на юге Волгограда

Накануне вечером в Красноармейском районе Волгограда произошел пожар в трех расселенных двухэтажках. Полыхали аварийные дома на улице Саушинская. В ГУ МЧС по Волгоградской области сообщили о ликвидации последнего возгорания 13 сентября около 23-00 ч.
Происшествия 14.09.2025 06:42
14.09.2025 06:42
Напомним, первое сообщение о пожаре в заброшенном доме поступило в 16-52 ч. По сообщению очевидцев, огонь охватил и растущие рядом деревья и мог перекинуться на другие нежилые двухэтажки, так как второй пожар начался буквально через 15 минут в соседнем здании. Первый пожар, который полыхал на первом и втором этажах, удалось ликвидировать только через 4 часа. Другие очаги также были потушены через несколько часов.
