Конфискованная в ЛНР мартышка Маруся умерла в волгоградском зооцентре

Общество 14.09.2025 07:25
Печальную новость сообщили в «Дино» накануне, 13 сентября.

- Сердце разрывается, так мало с нами пробыла. Рады, что хотя бы последние дни смогли сделать сытыми, общительными и тёплыми. Она не болела, но была с болезнями, возрастная, стерелизованная мартышка с удаленными клыками. Теперь на облачке самая заботливая няня Алекса, - написали в ТГ зооцентра.

Напомним, в июне этого года луганские правоохранители изъяли у  жителя Стаханова амурского тигрёнка, зелёную мартышку и двух овечек, которые проживали в квартире многоквартирного дома. Тигренка забрали волонтеры из Дома тигра. А мартышка, по распоряжению Росприроднадзора, сначала переехала на экоферму предпринимателя, а потом – в зооцентр «Дино».

Ранее в Росприроднадзоре сообщали, что мартышку, скорее всего, использовали в незаконном фотобизнесе. У животного были проблемы с печенью, в связи с чем ей был прописан специальный рацион и режим питания.

Маруся провела последние месяцы своей жизни в любви и заботе. Она стала героиней многочисленных роликов вместе с львенком Алексом, которого она трогательно опекала.

Фото Росприроднадзора



