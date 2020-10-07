Расследования

Суд назначил дату первого заседания по делу экс-мэра Волжского Марины Афанасьевой

Расследования 07.10.2020 10:50
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07.10.2020 10:50


Судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-главы администрации Волжского Марины Афанасьевой назначено Быковским районным судом Волгоградской области на 20 октября. Об этом ИА "Высота 102" сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.
Марина Афанасьева, напомним, обвиняется по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
По версии следствия, ДТП произошло утром 23 октября 2019 года. Марина Афанасьева, управляя автомобилем "Фольксваген Тигуан",  двигаясь по 145 км дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград", нарушая правила дорожного движения, допустила выезд управляемого ею автомобиля на полосу встречного движения, заехала  на обочину, где не справившись с управлением транспортного средства, допустила его опрокидывание в кювет. Как полагает следствие,  в результате допущенной Афанасьевой преступной небрежности два пассажира автомобиля  скончались на месте происшествия.
Напомним, что от полученных травм скончались 66-летняя директор ресторана "Дубрава" Любовь Федорова  и 64-летняя Елена Лавренова, работавшая уборщицей в управлении образования Волжского. Подруги ехали за грибами в Быковский район. Марина Афанасьева в тяжелом состоянии была госпитализирована, некоторое время находилась в искусственной коме. Известно, что женщина перенесла несколько операций.

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