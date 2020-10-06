Федеральные новости

Святая простота: Елена Исинбаева снова попросила денег у Путина

Федеральные новости 06.10.2020 18:17
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06.10.2020 18:17


Елена Исинбаева в очередной раз отметилась выступлением  в стиле «святая простота». Сбивчивую, но искреннюю речь олимпийская чемпионка по прыжкам шестом произнесла на дистанционном совещании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Как сообщает ИА «Высота 102», Елена Исинбавева, уже традиционно, попросила у президента денег. 
«В настоящий момент студенческий спорт абсолютно неоцифрован, и те показатели, которые мы хотим видеть, их считать нельзя. В связи с этим я хотела бы обратиться к вам с просьбой выделить внебюджетные средства на оцифровку всего студенческого спорта и поручить это Ассоциации студенческих спортклубов, потому что мы знаем, как это сделать. На оцифровку потребуется в районе 15 миллионов рублей. Я думаю, из внебюджетных средств их можно изыскать, чтобы выполнить задачу, а АССК потом может перед вами отчитаться», - сказала Исинбаева, являющаяся председателем АССК. При этом спортсменка от волнения несколько запуталась в словах.


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