Происшествия 06.10.2020 12:41
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06.10.2020 12:41
Три флакона с жидкостью для пятновыводителя украл из аптеки 37-летний ранее неоднократно судимый житель Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по г. Волгограду, сообщение о происшествии поступило от фармацевта аптеки в отдел полиции по Тракторозаводскому району. Момент совершения преступления попал на камеры видеонаблюдения, установленные в зале аптеки. На записи видно, как грабитель тащит с прилавка товар, прячась за стеллажом. Однако грабителя все же заметила фармацевт.
Информация о совершенном преступлении была передана всем нарядам, несущим наружную службу. В ходе патрулирования улиц полицейские патрульно-постовой службы задержали и доставили в отдел полиции подозреваемого в совершении преступления. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что похищенное средство хотел продать, а деньги потратить на приобретение наркотических средств. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 161 УК РФ "Грабеж". Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
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