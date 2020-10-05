Экономика

Волгоград поставили на место в рейтинге городов по уровню зарплат

Экономика 05.10.2020 08:41
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05.10.2020 08:41


Волгоград оказался на 57-ом месте по уровню зарплат среди сотни российских городов. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на рейтинг РИА-Новости. Так, эксперты высчитали, что в среднем каждый волгоградец зарабатывает 34,3 тысячи рублей в месяц. Этих денег, считают аналитики, достаточно для приобретения двух стандартных наборов потребительских услуг.
Первое место в рейтинге российских городов по уровню зарплат занимает Москва — среднемесячная чистая зарплата в I полугодии 2020 года здесь превышала 100 тысяч рублей и равнялась четырем стандартным потребительским наборам. Следом идут Южно-Сахалинск и Салехард — заработки и их покупательная способность в этих административных центрах не сильно уступают столичным. 
Хуже всего ситуация в городе Шахты Ростовской области. Здесь средняя зарплата составляет 28,5 тысячи рублей. Такая зарплата равняется всего 1,43 стоимости потребительского набора. 
Результаты исследования РИА Новости свидетельствуют о существенной неравномерности уровня зарплат в разных населенных пунктах, даже с учетом более высоких цен в городах с высокими зарплатами. Значение соотношения зарплат и стоимости стандартного потребительского набора в различных населенных пунктах изменяется в широком диапазоне от 1,43 до 4, то есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается почти в три раза.
При этом медианное значение соотношения среди исследуемых городов составляет чуть более 2, то есть в среднем работники в крупном российском городе зарабатывают ежемесячно сумму примерно в два раза перекрывающую стандартные средние потребительские расходы.
Справка. Стандартный потребительский набор выведен для одного человека, проживающего в собственной квартире площадью 28 квадратных метров. Он включает 109 товаров и услуг. Среди них: продукты питания (в том числе деликатесы), одежда, промтовары, мебель, электротехника, расходы на транспорт и отдых, а также коммунальные, телекоммуникационные, юридические и финансовые услуги.
Средние цены по городам взяты из базы федеральной службы государственной статистики. Объем потребления определен, исходя из рациональных норм (в качестве ориентира использован фиксированный набор потребительских товаров и услуг Росстата).
В рейтинг включены 100 крупных городов России (столицы субъектов федерации и другие крупнейшие города по численности населения), в которых на начало этого года проживали более 65 миллионов человек.

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