«Россети» направили на финансирование ремонтной кампании - 2020 на юге России 5,6 млрд рублей

Экономика 02.10.2020 19:19 Новости компаний
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02.10.2020 19:19 Новости компаний
«Россети» направили 5,6 млрд рублей на финансирование ремонтной кампании - 2020 на юге России. Все основные мероприятия завершены на 100%. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные прозвучали на совещании по подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду в регионах ЮФО, которое прошло в Сочи под руководством Министра энергетики РФ Александра Новака. В совещании приняли участие глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.
За 3 года «Россети» (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) в ЮФО снизили аварийность в сетях 110 кВ и выше на 21%.
Физические объёмы ремонтных работ по ключевым номенклатурным позициям в сравнении с прошлым годом сохранены или увеличены. Полностью сформирован аварийный запас оборудования и материалов, подготовлен парк резервных источников электроснабжения (212 единиц, 32,7 МВт). Проведено 147 пробных плавок гололёда.
Продолжается реализация инвестиционной программы, общий объём финансирования которой в ЮФО составил в 2020 году 18,61 млрд рублей. Планируется ввести в работу 1 550 МВА трансформаторной мощности и 1 190 км линий электропередачи. Приоритетными проектами являются возведение цифровой подстанции 110 кВ «Ангарская» в Краснодаре и реконструкция подстанции 220 кВ «Садовая» в Волгограде.
«Россети» активно развивают сетевую инфраструктуру для увеличения грузопотока к портам Азово-Черноморского бассейна. В 2020 году построены заходы линий электропередачи 220 кВ «Вышестеблиевская – Бужора» и 220 кВ «Бужора – НПС-8» на три тяговые подстанции РЖД на Кубани.
В рамках проведения совещания состоялся совместный осмотр подстанции «Россети Кубань» 110 кВ «Сочи», а также спецтехники, задействованной в обслуживании энергоинфраструктуры.
Напомним, в регионах ЮФО группа «Россети» представлена электросетевыми компаниями «Россети ФСК ЕЭС», «Россети Юг» и «Россети Кубань», а также компанией «Мобильные ГТЭС Россети ФСК ЕЭС», которая управляет объектами малой генерации. Общая численность производственного персонала – 21 300 человек (1 134 бригады), в распоряжении которых находятся 5 300 единиц спецтехники. В зоне обслуживания находятся 262 600 км ЛЭП 0,4-1150 кВ, 108 подстанций классом напряжения 220 кВ, 923 подстанции 35-110 кВ и 56350 трансформаторных подстанций.
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