В Волгограде на директора школы могут возбудить уголовное дело

Расследования 03.10.2020 13:11
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03.10.2020 13:11
Деятельностью директора ГК ОУ «Волгоградская школа-интернат №2» Натальи Марчуковой заинтересовались правоохранительные органы. Как сообщил ИА «Высота 102» источник в региональном комитете образования, руководитель ведомства Лариса Савина написала соответствующее заявление в полицию. Чиновница прозрела, заподозрив, что у нее под носом с использованием служебного положения и с привлечением бюджетных субсидий в течение нескольких лет проворачивались темные дела. Идет проверка.
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