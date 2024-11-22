В Волжском легковушка сбила пешехода на пр. Ленина





22 ноября в Волжском автомобиль сбил пешехода. Как сообщает ИА «Высота 102», около полудня женщина попыталась перебежать проезжую часть у остановки «Поликлиника», напротив здания №237 на пр. Ленина, однако угодила под колёса легковушки. Момент ДТП запечатлела одна из камер уличного наблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, авария произошла, когда пешеход практически пересекла дорогу. Женщину пропустила одна из движущихся машин, однако она же сыграла и роковую роль, закрыв обзор едущим сзади автомобилям, один из которых, не заметив опасности, и совершил наезд.

Отметим, к месту ДТП оперативно прибыла карета скорой помощи. Пострадавшая была госпитализирована в одну из местных больниц.

Фото и видео: POWERNET