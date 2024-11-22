В Волжском 26 ноября прозвучит сигнал воздушной тревоги





26 ноября в Волжском городские службы протестируют работу муниципальной системы оповещения. Как сообщает ИА «Высота 102», во второй половине дня сирену местные жители услышат по всему городу, а также в посёлке Краснооктябрьский.

- Во вторник в 15:00 на территории города пройдет проверка муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения, - рассказали журналистам в пресс-службе мэрии.

Отметим, тренировка состоится на фоне разрешения, полученного Украиной от западных стран бить крылатыми ракетами дальнего радиуса действия вглубь территории России.

Фото из архива ИА «Высота 102»