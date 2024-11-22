Общество

В Волгограде на форуме «Пром-Энерго-Volga’2024» бизнесменам напомнили об экологической ответственности

Общество 22.11.2024 20:55
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22.11.2024 20:55


22 ноября в Волгограде на площадке межрегионального форума «Пром-Энерго-Volga’2024» состоялось совместное заседание регионального экологического совета при облдуме и мониторинговой группы по повышению экологичности предприятий. Как сообщает ИА «Высота 102», участники обсудили особую ответственность бизнеса за рачительное использование природных ресурсов.

- Мы с вами понимаем, что экономическое развитие страны невозможно без использования природных ресурсов. Их в России достаточно, но эти запасы необходимо беречь. Поэтому сегодня важно для себя уяснить: времена бездумного потребления природных ресурсов безвозвратно прошли. Настало время, чтобы природопользование стало максимально рациональным, чтобы природа успевала восполняться, - подчеркнула во время своего выступления руководитель Экологического совета при региональном заксобрании Ирина Соловьева.

Депутат отметила, что необходимость повышения экологической ответственности бизнеса подчёркивали и президент Владимир Путин, и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Глава региона неоднократно обращал внимание на важность соблюдения баланса между технологическим развитием и экологической безопасностью. Необходимо сделать все, чтобы работы проводились с наименьшим возможным воздействием на природу, а также с учетом обязательных компенсирующих мероприятий.

Парламентарий также отметила, что благодаря взаимодействию органов власти и промышленников удалось наладить работу по переходу местных предприятий на более экологичные стандарты работы.

Свою лепту в это внёс и экологический совет Волгоградской областной думы. Депутатам удалось повысить открытость промышленных производств для контроля со стороны общественности.

Однако впереди ещё много нерешённых задач, в том числе по налаживанию взаимодействия между заводами и научным сообществом региона.

- Необходимо, чтобы предприятия были заинтересованы в научных исследованиях и разработках по созданию экологичного оборудования, применяли в своей работе ресурсосберегающие подходы. Неслучайно в обновленном составе Экосовета доля представителей науки составляет значительную часть – 41% от общего числа участников. Также впервые в состав Экосовета вошли представители казачества и молодежного Движения Первых. Таким образом, контроль за реализацией экологических проектов на предприятиях будет пристальным и всесторонним. Мы должны помнить, что наша общая задача – сберечь нашу природу, оставить ее в гармоничной целостности и сохранности для будущих поколений, - подчеркнула Ирина Соловьева.

Фото: Волгоградская областная дума

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