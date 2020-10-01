Экономика

Платёжные сервисы Сбербанка «Плати QR» и Take&Go признаны одними из лучших в мире

Экономика 01.10.2020 17:21 Новости компаний
0
01.10.2020 17:21 Новости компаний


Сбербанк получил международную премию Future Digital Awards сразу в двух номинациях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, эксперты отметили «золотом» инновационность и удобство сервисов банка «Плати QR» (Best QR Code Payment Offering — «Лучшее предложение оплаты по QR-коду») и Take&Go (Best In-Store Technology — «Лучшая технология для магазинов»).
«Плати QR» — это инновационный безналичный способ принимать оплату за товары или услуги, который доступен не только клиентам Сбербанка, но и клиентам других банков, подключённых к Платформе QR от Сбербанка. Чтобы провести платёж, достаточно показать сгенерированный в мобильном приложении персональный QR-код либо отсканировать код, размещённый в торговой точке. Предпринимателю такой вид оплаты обходится значительно дешевле торгового эквайринга: комиссия составляет всего 0,6%–1,5%, при этом торговая точка не нуждается в специальном оборудовании. 
Take&Go — революционная технология совершения покупок в магазине с помощью компьютерного зрения. Первый в России магазин без касс открылся в «Азбуке Вкуса». Чтобы совершить покупку, достаточно на входе отсканировать QR-код из мобильного приложения Take&Go, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически. 

Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка«Сбербанк неизменно разрабатывает и внедряет инновационные платёжные решения, которые со временем, становятся неотъемлемой частью жизни наших клиентов: они ежедневно оплачивают свои покупки самыми удобными и безопасными способами. Сервисы «Плати QR» и Take&Go уже сегодня высоко востребованы нашими частными клиентами, при этом они открывают новые возможности для бизнеса любого масштаба. Признание экспертами международного уровня — это дополнительное подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении».

Future Digital Awards — международная премия, учреждённая в 2008 году. Её участниками становятся компании, работающие в сфере финтеха и платежей, предоставления цифровых услуг, технологий и инноваций (умных устройств, городов и домов, интернета вещей и т. д.). Заявки оцениваются аналитической группой Juniper Research, которая составляет шорт-лист потенциальных победителей на основе таких критериев, как инновационность продукта, его особенности и преимущества, продуктовые партнёрства, сертификация и соответствие требованиям, а также будущие перспективы бизнеса. В 2016–2019 годах премию получали Amazon, Visa, Google, Microsoft, Apple, Mastercard, IBM и другие технологические компании с мировой известностью. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Экономика
01.10.2020 12:48
Экономика 01.10.2020 12:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.10.2020 09:20
Экономика 01.10.2020 09:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 17:45
Экономика 30.09.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2020 10:27
Экономика 30.09.2020 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 09:55
Экономика 30.09.2020 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 08:49
Экономика 30.09.2020 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2020 15:00
Экономика 29.09.2020 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2020 20:40
Экономика 28.09.2020 20:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2020 16:26
Экономика 27.09.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2020 15:01
Экономика 27.09.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2020 09:11
Экономика 26.09.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2020 13:33
Экономика 25.09.2020 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 19:51
Экономика 24.09.2020 19:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 17:34
Экономика 24.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 16:01
Экономика 24.09.2020 16:01
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:30
Пациентам с коронавирусом в больнице Волгоградской области предлагают самим купить себе лекарстваСмотреть фотографии
17:21
Платёжные сервисы Сбербанка «Плати QR» и Take&Go признаны одними из лучших в миреСмотреть фотографии
17:17
Бабушка-убийца в Волгоградской области не смогла выйти по УДОСмотреть фотографии
17:08
Спикер Волгоградской облдумы призвал депутатов и глав районов задуматься об удаленкеСмотреть фотографии
16:57
Огненный ад под Волгоградом сняли сверху: горят дома и земляСмотреть фотографииCмотреть видео
16:23
Волонтеры волгоградского «КАУСТИКа» помогают подопечным Светлоярского центра социального обслуживания населенияСмотреть фотографии
16:17
Волгоградские чиновники признали опасность домов в «тринадцати шагах от пропасти»Смотреть фотографии
15:54
В Волгограде на полмесяца закрыли магазин из-за отсутствия рециркулятораСмотреть фотографии
15:41
В неистребимые «Китай-города» в Волгоградской области нагрянули силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:12
Всех тренеров уволить: без плавания остается спортшкола в ВолжскомСмотреть фотографии
15:08
Большой пожар подобрался к поселку под ВолгоградомСмотреть фотографии
14:13
Бывший сотрудник налоговой осужден за наркотики в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:43
Лечились сами и умерли: двое волгоградцев не смогли в одиночку победить коронавирусСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские школы проверят на законность установки оборудования для распознавания лицСмотреть фотографии
13:33
В Волгоградской области тихо сменили руководителя «Молодой Гвардии»Смотреть фотографии
13:19
Питерский перевозчик «убивает» автобусы Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
12:42
Октябрь несет смерть: коронавирус буйствует в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
Московские следователи занялись проверкой гибели подростка на железной дороге в ВолжскомСмотреть фотографии
10:58
Волгоградец предложил бесплатно раздавать людям маскиСмотреть фотографии
10:44
В волгоградском музее на свой юбилей сварили варенье из картофеляСмотреть фотографии
10:20
На юге Волгограда ночью компания молодых людей разбилась в ДТПСмотреть фотографии
10:04
«Это естественный отбор?»: в Волгограде семья с коронавирусом заперта в квартире без медпомощиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
За наглый обман дольщиков осужден экс-директор «Волгоградской строительной компании»Смотреть фотографии
09:33
В Волгоградской области водитель «Оки» погиб в лобовом с грузовикомСмотреть фотографии
09:20
«Россети Юг» обеспечили уличным освещением малые населенные пункты Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:18
Жительница Волгоградской области обобрала незрячего инвалидаСмотреть фотографии
08:24
В Волжском иностранцы заняли скамейки в ожидании поезда на родинуСмотреть фотографии
20:56
Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферистуСмотреть фотографии
19:46
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
19:37
ФАС России рассмотрела жалобу на стройку трассы в дубравах под ВолгоградомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 