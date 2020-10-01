Платёжные сервисы Сбербанка «Плати QR» и Take&Go признаны одними из лучших в мире

Экономика 01.10.2020 17:21 Новости компаний
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01.10.2020 17:21 Новости компаний
Сбербанк получил международную премию Future Digital Awards сразу в двух номинациях. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, эксперты отметили «золотом» инновационность и удобство сервисов банка «Плати QR» (Best QR Code Payment Offering — «Лучшее предложение оплаты по QR-коду») и Take&Go (Best In-Store Technology — «Лучшая технология для магазинов»).
«Плати QR» — это инновационный безналичный способ принимать оплату за товары или услуги, который доступен не только клиентам Сбербанка, но и клиентам других банков, подключённых к Платформе QR от Сбербанка. Чтобы провести платёж, достаточно показать сгенерированный в мобильном приложении персональный QR-код либо отсканировать код, размещённый в торговой точке. Предпринимателю такой вид оплаты обходится значительно дешевле торгового эквайринга: комиссия составляет всего 0,6%–1,5%, при этом торговая точка не нуждается в специальном оборудовании.
Take&Go — революционная технология совершения покупок в магазине с помощью компьютерного зрения. Первый в России магазин без касс открылся в «Азбуке Вкуса». Чтобы совершить покупку, достаточно на входе отсканировать QR-код из мобильного приложения Take&Go, взять с полок нужные товары и просто выйти: деньги с карты будут списаны автоматически.
Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка: «Сбербанк неизменно разрабатывает и внедряет инновационные платёжные решения, которые со временем, становятся неотъемлемой частью жизни наших клиентов: они ежедневно оплачивают свои покупки самыми удобными и безопасными способами. Сервисы «Плати QR» и Take&Go уже сегодня высоко востребованы нашими частными клиентами, при этом они открывают новые возможности для бизнеса любого масштаба. Признание экспертами международного уровня — это дополнительное подтверждение того, что мы двигаемся в правильном направлении».
Future Digital Awards — международная премия, учреждённая в 2008 году. Её участниками становятся компании, работающие в сфере финтеха и платежей, предоставления цифровых услуг, технологий и инноваций (умных устройств, городов и домов, интернета вещей и т. д.). Заявки оцениваются аналитической группой Juniper Research, которая составляет шорт-лист потенциальных победителей на основе таких критериев, как инновационность продукта, его особенности и преимущества, продуктовые партнёрства, сертификация и соответствие требованиям, а также будущие перспективы бизнеса. В 2016–2019 годах премию получали Amazon, Visa, Google, Microsoft, Apple, Mastercard, IBM и другие технологические компании с мировой известностью.
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