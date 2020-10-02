Экология

Свалке вблизи элитного поселка в Волгограде позволяют смердеть месяцами

Экология 02.10.2020 12:57
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02.10.2020 12:57


Три месяца горят глубоко под землей отходы на закрытой свалке в Тракторозаводском районе Волгограда, испуская в атмосферу ядовитые выбросы. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на письмо территориального управления Роспотребнадзора, поступившее в страдающее от постоянного смога СНТ "Дзержинец", пробы атмосферного воздуха, взятые 23-24 сентября текущего года вблизи горящей свалки, показывают превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в 1,15 -1,75 раза, диоксида серы - в 1,18-1,86 раза, оксида углерода в 1,26-1,96 раза. Также обнаружено превышение предельно допустимой концентрации по аммиаку и фенолу.

Лабораторные исследования были проведены специалистами аккредитованного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" в связи с многочисленными жалобами жителей поселка ГЭС и СНТ "Дзержинец" Тракторозаводского района Волгограда на загрязнение атмосферного воздуха. 
Областной комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, специалисты которого семь раз в августе и два раза в сентябре выезжали по сигналам волгоградцев, фиксировал факты горения тела свалки с выделением едкого дыма в атмосферный воздух, который распространяется на расположенные рядом поселки и дачные массивы.

Тушение пожара ведется силами 1-й ПСЧ 1 отряда ФПС МЧС России по Волгоградской области. Однако в комитете природных ресурсов отмечают, что мероприятия по тушению пожара малоэффективны, так как горение происходит под землей. В письме управления Роспотребнадзора по Волгоградской области сообщается, что администрацией района организована работа силами МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района" по обваловыванию и засыпке свалки землей. Информация о ситуации с горящей свалкой направлена в природоохранную прокуратуру и администрацию Волгограда для принятия мер реагирования в рамках возложенных полномочий.
Однако проживающие в СНТ "Дзержинец" дачники, обратившиеся в редакцию "Высоты 102", обвиняют власти района в бездействии и готовят по этому поводу жалобу в администрацию президента РФ.
"Эта свалка последние 10 лет горит регулярно. Но эти три месяца нам буквально нечем дышать. На улице находиться невозможно. Такая вонь, не передать! Мы заходим в дом, наглухо закрываем окна и двери, но едкий дым проникает и в жилище. Это невыносимо", - рассказала владелица участка в СНТ "Дзержинец" Татьяна. Ядовитые выбросы накрывают близлежащие к свалке дачи и поселки, а если ветер усиливается, то удушливые запахи долетают до жителей Спартановки и других микрорайонов. Не ощущают на себе токсичное воздействие глубинного пожара лишь жители элитного поселка Латошинка. Из-за розы ветров неприятные запахи обходят это богатое поселение стороной.
 
В реестре объектов, входящих в состав кадастра отходов, включена указанная свалка, расположенная по адресу: ул. Шурухина, 125 в поселке Водстрой Тракторозаводского района. В 2019 году из областного бюджета Волгограду была выделена субсидия на выполнение изыскательских работ и подготовку проектной документации по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду накопленных отходов, включая рекультивацию земельных участков на территории Волгограда.
Проектная документация по проблемной свалке, по данным территориального управления Роспотребнадзора, подготовлена. Но что будет со свалкой дальше, в настоящее время неизвестно.
ИА "Высота 102" будет следить за развитием ситуации.

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