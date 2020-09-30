На промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» завершился конкурс профессионального мастерства среди рабочих
Экономика 30.09.2020 10:27 Новости компаний
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30.09.2020 10:27 Новости компаний
Более 230 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» в этом году соревновались в традиционных состязаниях на звание лучшего по профессии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в конкурсе, который в течение сентября проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований (наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции и др.), приняли участие представители 14-ти самых востребованных на промышленной площадке рабочих специальностей. Среди них аппаратчики, слесари-ремонтники, слесари по КИПиА, электрогазосварщики, электромонтеры и др. Впервые за последние несколько лет в соревнованиях приняли участие водители погрузчика, маляры, машинисты холодильных установок и монтеры железнодорожных путей.
Завершали конкурсные испытания лаборанты химического анализа - лучшие из них представят предприятие на четырнадцатом областном конкурсе профмастерства, который стартует в начале октября. В этом году региональные соревнования пройдут среди электромонтеров, электросварщиков, швей и лаборантов химического анализа. Напомним, именно в номинации «Лаборант химического анализа» сотрудники АО «КАУСТИК» чаще других становятся победителями и призерами областных состязаний.
В ближайшие дни заводские конкурсные комиссии определят победителей в каждой из 14-ти номинаций и назовут имена тех, кто отправится на региональные состязания. Добавим, среди участников завершившихся на промплощадке соревнований сотрудники АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «АКСОН» и филиала «КАУСТИКа» «Волгоградской ТЭЦ-3».
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