Экономика

На промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» завершился конкурс профессионального мастерства среди рабочих

Экономика 30.09.2020 10:27 Новости компаний
0
30.09.2020 10:27 Новости компаний


Более 230 сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ» в этом году соревновались в традиционных состязаниях на звание лучшего по профессии.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в конкурсе, который в течение сентября проходил с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований (наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдение социальной дистанции и др.), приняли участие представители 14-ти самых востребованных на промышленной площадке рабочих специальностей. Среди них аппаратчики, слесари-ремонтники, слесари по КИПиА, электрогазосварщики, электромонтеры и др. Впервые за последние несколько лет в соревнованиях приняли участие водители погрузчика, маляры, машинисты холодильных установок и монтеры железнодорожных путей. 
Завершали конкурсные испытания лаборанты химического анализа - лучшие из них представят предприятие на четырнадцатом областном конкурсе профмастерства, который стартует в начале октября. В этом году региональные соревнования пройдут среди электромонтеров, электросварщиков, швей и лаборантов химического анализа. Напомним, именно в номинации «Лаборант химического анализа» сотрудники АО «КАУСТИК» чаще других становятся победителями и призерами областных состязаний.
В ближайшие дни заводские конкурсные комиссии определят победителей в каждой из 14-ти номинаций и назовут имена тех, кто отправится на региональные состязания. Добавим, среди участников завершившихся на промплощадке соревнований сотрудники АО «КАУСТИК», АО «НикоМаг», ООО «МагМайн», ООО «АКСОН» и филиала «КАУСТИКа» «Волгоградской ТЭЦ-3».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г.Волгоград тел. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

ЖК "Лапшин Loft" в Кировском р-не.Кв-ры от 1,8 млн р.Льготная ипотека!
Экономика
30.09.2020 09:55
Экономика 30.09.2020 09:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2020 08:49
Экономика 30.09.2020 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2020 15:00
Экономика 29.09.2020 15:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.09.2020 20:40
Экономика 28.09.2020 20:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.09.2020 16:26
Экономика 27.09.2020 16:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2020 15:01
Экономика 27.09.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2020 09:11
Экономика 26.09.2020 09:11
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2020 13:33
Экономика 25.09.2020 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 19:51
Экономика 24.09.2020 19:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 17:34
Экономика 24.09.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 16:01
Экономика 24.09.2020 16:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 15:54
Экономика 24.09.2020 15:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.09.2020 15:17
Экономика 24.09.2020 15:17
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2020 10:21
Экономика 24.09.2020 10:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2020 19:54
Экономика 23.09.2020 19:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:41
В Волгоградской области простые селяне стали жертвами борьбы с коррупциейСмотреть фотографии
12:51
Туристы из Камышина стали богаче из-за несостоявшегося тура в ОАЭСмотреть фотографии
12:22
Помочь следствию: в Волгограде ищут пропавшего 9 месяцев назад мужчинуСмотреть фотографии
11:43
Всё больше смертей: коронавирус унес еще три жизни в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:07
Пожилая женщина с сыном заживо сгорели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Развод 80-го уровня: волгоградец взял в кредит 2 млн рублей и перевел их аферистуСмотреть фотографии
10:27
На промплощадке волгоградского «КАУСТИКа» завершился конкурс профессионального мастерства среди рабочихСмотреть фотографии
10:21
Шансов не было: мотоциклист разбился насмерть на набережной в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Без грибов и рыбалки: жителей Волгоградской области не пустят в лес до середины октябряСмотреть фотографии
09:53
Мужчина под ЛСД привлек полицию странным поведением на посту в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:25
В волгоградском гандбольном клубе «Каустик» у семи игроков нашли коронавирусСмотреть фотографии
21:41
«Токсичная» чиновница администрации Михайловки по-прежнему на рабочем местеСмотреть фотографии
19:56
Погибла семья с Алтая: двое взрослых и ребёнок разбились под Волгоградом (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:39
На предпенсионерах Волгограда отмывали деньги нацпроекта «Демография»Смотреть фотографии
17:51
«Не по феншую»: волгоградские единороссы отказались от полмиллиона рублей пожертвованийСмотреть фотографии
17:27
"Наша пойма не помойка": из природного парка Волгоградской области сплавили тонны мусораСмотреть фотографии
16:32
«Способ заражения неизвестен»: волгоградец и волжанка скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
16:14
Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизыСмотреть фотографии
15:58
В Урюпинске мужчина изрезал ножом лицо прохожегоСмотреть фотографии
15:00
Россельхозбанк наращивает темпы кредитования по сельской ипотекеСмотреть фотографии
14:54
Армейские палатки вновь разворачивают у ковидных госпиталей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:15
Жесткий масочный режим и больше коек: в Волгоградской области готовятся к всплеску коронавирусаСмотреть фотографии
13:02
ФАС России приостановила аукцион по строительству трассы в пойме под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:57
Какие законы вступают в силу в октябреСмотреть фотографии
12:39
Статистика пугает: коронавирус в Волгоградской области не сдаетсяСмотреть фотографии
12:25
Селянка из Волгоградской области 20 дней переводила деньги аферистамСмотреть фотографии
11:57
В Волгограде следователи готовы отнестись с пониманием к уклонистам от военной службыСмотреть фотографии
11:30
В Волгоградской области коронавирус нашли в полсотне школСмотреть фотографии
11:25
Уголовное дело экс-депутатов гордумы Волгограда буксует на пути к прокуратуреСмотреть фотографии
11:22
Оперштаб Волгоградской области ударит по коронавирусу новыми мерамиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 