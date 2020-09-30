Экономика

Эксперт рассказал, как проверить кредитную историю

Экономика 30.09.2020 08:49
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30.09.2020 08:49


Кредитная история представляет собой своеобразную финансовую репутацию заемщика. При рассмотрении заявки на оформление кредита именно она является решающим фактором. Анализируя кредитную историю (КИ), сотрудник банка решает, одобрять запрос или нет. Кроме того, кредитная история влияет и на условия предоставления займа. Если она хорошая, и ранее клиент всегда добросовестно выполнял обязательства, ему одобрят кредит на крупную сумму под минимальный процент. Если КИ испорчена, доступ к банковским продуктам закрыт. 
Почему ухудшается кредитная история?
Согласно статистике, более 25 процентов россиян имеют просроченный кредит более чем 90 дней. И такие «плохие» долги существенно портят кредитную историю. Открытые просрочки – не единственная причина ухудшения КИ. Вот еще факторы, которые имеют принципиальное значение:
• количество набранных и незакрытых кредитов;
• большое число отказов после подачи заявки на получение кредита или микрозайма;
• наличие факта судебного разбирательства с банками, МФО или коллекторами по поводу непогашенного долга;
• техническая ошибка в системе Бюро кредитных историй или кредитной компании;
• мошеннические действия, когда на третье лицо оформляется займ.
Перед тем как исправить кредитную историю, необходимо ознакомиться с нею. Каждый гражданин в РФ имеет право подать бесплатный запрос два раза в год в БКИ. Только нужно обращаться в то Бюро кредитных историй, где хранится именно ваша КИ.
Способы исправления кредитной истории от экспертов
Аналитики портала «Banki-Kredity» провели исследование и выделили наиболее надежные способы исправления кредитной истории.
Благодаря удобной памятке вы сможете:
• найти наиболее оптимальный для себя способ в зависимости от текущей проблемы;
• ознакомиться с пошаговым алгоритмом действий, глядя на специальную инфографику;
• существенно сократить время на исправление кредитной истории.
Важно: все описанные способы предполагают самостоятельное исправление кредитной истории. Если вам предлагают скорректировать ее за деньги, откажитесь. В последнее время участились случаи, когда мошенники берут плату за исправление КИ, а затем просто подают запрос в БКИ, якобы там имеется ошибка. После отказа злоумышленники успешно скрываются, не возвращая деньги клиенту.
Эксперты портала «Banki-Kredity» отвечают на вопросы по электронной почте. Расскажите подробно о своей проблеме, и аналитики помогут решить ее в короткие сроки.

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