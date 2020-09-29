Проект реконструкции полигона ТПО ВгАЗа получил положительное заключение госэкспертизы

Экология 29.09.2020 16:14 Новости компаний
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29.09.2020 16:14 Новости компаний
Положительное заключение государственной экспертизы получил проект полигона ТПО Волгоградского алюминиевого завода. Об этом ИА «Высота 102» сообщили на предприятии.
Необходимость реконструкции возникла в связи с развитием промплощадки предприятия. За последние два года на территории ВгАЗа заработало производство обожженных анодов, были перезапущены 2 корпуса электролиза. При этом особое внимание уделялось экологической составляющей.
Эксперты высоко оценили современный подход РУСАЛа к строительству полигона, проектная документация соответствует требованиям технических регламентов и основывается на современных технологиях, направленных на снижение воздействия на окружающую среду.
«В процессе реконструкции мы проложим технологичную гидроизоляцию, - говорит директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности ВгАЗа Елена Крапчетова. – Вдобавок будут созданы новые инфраструктурные объекты: пункт мойки колес, противопожарные емкости и резервуары для сбора поверхностных вод».
Реконструкция будет вестись по самым строгим нормам и правилам. Предусмотрено последовательное посекционное расположение карт полигона. Срок эксплуатации каждой карты – 2 года. При этом размер каждой карты значительно меньше территории, используемой для размещения отходов в настоящее время.
Эксплуатация каждой новой карты начинается по окончании срока эксплуатации предыдущей. После вывода из эксплуатации проектом предусматривается техническая и биологическая рекультивации земель. Финальным аккордом станет высадка на поверхности карты специальных сортов деревьев и растений, которые вдохнут в почву новую жизнь.
Полигон ВгАЗа находится в Городищенском районе Волгоградской области. Располагается он на пустынных территориях, предназначенных для размещения объектов промышленного назначения.
Напомним, что одним из основных направлений деятельности РУСАЛа является последовательное улучшение экологических показателей. Основатель Компании Олег Дерипаска всегда воспринимал охрану окружающей среды как неотъемлемую часть социальной ответственности бизнеса.
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