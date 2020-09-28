Под Волгоградом рухнувший кран убил мужчину

Происшествия 28.09.2020 12:06
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28.09.2020 12:06
Стрела крана рухнула сегодня на строительной площадке жилого комплекса в Волжском. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, на месте происшествия обнаружено тело 54-летнего рабочего. По предварительной информации, мужчина погиб в результате падения на него конструкций крана.
Следователи проводят доследственную проверку по факту гибели работника строительной организации. На данный момент установлено, что около 10 часов утра во время производства работ произошло падение стрелы крана. Тяжелая конструкция обрушилась прямо на мужчину, который находился на стройплощадке.
На месте происшествия работают спасатели МЧС и следственно-оперативная группа. Сотрудникам территориального подразделения СКР предстоит установить причины и все обстоятельства случившегося.
Как стало известно "Высоте 102", ЧП произошло на стройплощадке ЖК "Династия" по адресу: ул. 87-я Гвардейская, 23.
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