Серийного угонщика иномарок судят в Волгограде





Уголовное дело в отношении 27-летнего участника ОПГ, обвиняемого в серии краж иномарок, передано для рассмотрения в Кировский районный суд Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчине инкриминируется ряд статей УК - кража в крупном размере, покушение на кражу в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, умышленное повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб.

По версии следствия, обвиняемый в апреле 2019 года вошел в состав организованной преступной группы, созданной для хищения в Волгограде автомобилей иностранного производства.

Сообщники подыскивали в различных районах города иномарки, находившиеся в эксплуатации непродолжительный период времени.

Затем они взламывали штатную сигнализацию, перевозили автомобили в специально подготовленные гаражи, где меняли государственные регистрационные знаки. В дальнейшем по поддельным документам автомашины реализовывались на территории других регионов России. С целью обеспечения конспирации соучастники пользовались рациями, имели запас дубликатов государственных регистрационных знаков, обладали специальными техническими средствами для взламывания замков, а также электронными блоками управления автомобилями.

В течение мая 2019 года участники преступной группы пытались похитить 8 автомобилей иностранного производства общей стоимостью более 5,7 млн рублей. Фактически удалось похитить три автомобиля, а в пяти случаях сообщники не смогли довести умысел до конца в связи с возникавшими техническими проблемами при вскрытии замков и запуске двигателей.

Кроме того, обвиняемый в апреле 2019 года со своим знакомым (до вступления в организованную преступную группу) пытался похитить еще три автомобиля иностранного производства общей стоимостью 1,9 млн рублей. Фактически был похищен только один.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

Вину в содеянном мужчина полностью признал.

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении остальных участников организованной преступной группы продолжается.



