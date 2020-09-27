Расследования

Рыбалка на лещей и карасей в Волгоградской области завершилась приговорами

Расследования 27.09.2020 19:27
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27.09.2020 19:27


Четверо рыбаков в Волгоградской области получили условные сроки за незаконную добычу водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий лова группой лиц по предварительному сговору. Как сообщает ИА «Высота 102», два аналогичных уголовных дела рассмотрели Иловлинский и Среднеахтубинский районные суды.
Иловлинский районный суд установил, что в марте текущего года двое местных жителей, вооружившись рыболовными сетями, направились пешком на правый берег Дона, где на алюминиевой лодке установили их вдоль русла реки. С помощью сетей, которые запрещены и относятся к способу массового истребления водных биоресурсов, они выловили два карася, три щуки, одного окуня, причинив материальный ущерб на сумму 3525 рублей.
Свою вину рыбаки полностью признали, заявив ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства. Им было назначено по 2 года лишения свободы условно.
Идентичным приговором завершилось рассмотрение уголовного дела в Среднеахтубинском районном суде в отношении еще двоих рыбаков. С помощью запрещенных рыболовных сетей они выловили из залива 15 лещей и 30 карасей. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб в результате незаконного вылова составил 30 000 рублей.
Уголовное дело также рассматривалось в особом порядке без проведения судебного разбирательства.
Приговоры могут быть обжалованы в апелляционной порядке.

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