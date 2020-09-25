В Волгоградской области доярка 2 с половиной года бесплатно работала на фермера

Расследования 25.09.2020 12:42
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25.09.2020 12:42
Уголовное дело возбуждено в отношении 63-летней главы крестьянско-фермерского хозяйства из Палласовского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, начиная с 1 августа 2017 года и на протяжении двух с половиной лет подозреваемая не выплачивала заработную плату доярке своего предприятия.
«Всё это время работница бесплатно не только доила коров, но и кормила телят, а также убирала территорию животноводческой точки. Общая сумма задолженности перед ней составила более 200 тысяч рублей. Установлено, что глава КФХ не рассчиталась с подчиненной даже при её увольнении – в марте 2019 года. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления. Предпринимаются меры к погашению задолженности по заработной плате перед бывшей работницей фермы», - рассказали в региональном следственном управлении.
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