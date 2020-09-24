В Волгоградской области резко возросло число жалоб бизнеса на властный беспредел





Бездействие или неправомерные действия властей – самая популярная тема для обращений к уполномоченному по правам предпринимателей в Волгоградской области. За 2019 год количество поступивших бизнесомбудсмену Ольге Устиновой обращений на эту тему увеличилось 4 раза. Об итогах своей работы за 2019 год она сегодня доложила депутатам областной думы, сообщает ИА «Высота 102».

Так, за прошлый год защитнику прав коммерсантов поступило 1123 обращения, из которых 283 касаются именно неправомерных действий чиновников. На втором месте – жалобы на налоговое законодательство, число которых увеличилось в 2,5 раза (234), на третьем – сфера торговли (+34%), на четвертом – уголовное преследование (в три раза). Часто бизнес-сообщество просит омбудсмена помощи в связи с бездействием или напротив чрезмерным напором со стороны правоохранительных органов. По-прежнему болевыми для коммерсантов являются темы земельных отношений, проверок контрольных органов, государственных закупок и споров хозяйствующих субъектов.

Чаще всего предприниматели, которые жалуются омбудсмену на чиновников, говорят о неправомерных отказах при получении документов, на чрезмерно активный контроль со стороны властных структур и несогласием с ведомствами, которые уполномочены выдавать различные лицензии.



