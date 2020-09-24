Все дело в яйцах: инфляция в Волгоградской области замедлилась

Экономика 24.09.2020 19:51
0
24.09.2020 19:51
Годовая инфляция в Волгоградской области в августе текущего года составила 3,7% после 3,9% в июле, что сопоставимо со значениями по Южному федеральному округу (3,5%) и в целом по России (3,6%). Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.
По итогам последнего летнего месяца Волгоградская область вошла в десятку регионов страны, где инфляция снизилась больше всего. Основное влияние оказал сдержанный спрос и рост конкуренции в отдельных сегментах сферы услуг.
Годовая продовольственная инфляция в августе сохранилась на уровне 4,2%. С одной стороны, ослабление рубля и сокращение урожая в странах-поставщиках привели к повышению темпов прироста цен на апельсины. С другой стороны, сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию оказало снижение спроса на яйца. В прошлом году невысокий урожай грунтовых огурцов и помидоров привел к тому, что люди чаще использовали яйца в летних салатах. В этом году ситуация оказалась обратная: более качественный урожай помидоров и огурцов, а также стремление поддержать иммунитет привели к тому, что в состав летних салатов жители Волгоградской области включали больше овощей, при этом доля яиц в них снизилась. Кроме того, снижение в течение нескольких предыдущих месяцев цен на свинину и мясо кур привело к снижению цен на колбасные изделия в годовом выражении.
Инфляция по непродовольственным товарам также не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и по-прежнему составляла 3,8% в годовом выражении. Ускорение темпов прироста цен на автомобили и одежду (прежде всего, для детей и подростков) было компенсировано замедлением роста цен на моющие и чистящие средства. Инфляция в сфере услуг замедлилась в августе до 3% в годовом выражении после 3,4% месяцем ранее. Это произошло под влиянием ограниченного в условиях уменьшения доходов спроса населения на стоматологические услуги и услуги добровольного страхования автомобилей. В связи с этим замедлились годовые темпы прироста цен на указанные услуги.
В Южном федеральном округе (ЮФО) годовая инфляция повысилась в августе 2020 года до 3,5% с 3,3% в июле и приблизилась к общероссийскому показателю (3,6%). Рост инфляции в округе в основном обусловлен снижением урожайности отдельных видов овощей из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличением спроса на медицинские товары в связи с профилактикой ОРВИ.
Фото из архива "Высоты 102"
Реклама
В Волгоградской области резко возросло число жалоб бизнеса на властный беспредел24.09.2020 17:34
Экономика 24.09.2020 17:34
Сбербанк представил свой новый бренд – Сбер24.09.2020 16:01
Экономика 24.09.2020 16:01
ВТБ присвоен высший класс «Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса»24.09.2020 15:54
Экономика 24.09.2020 15:54
В Волгограде сеть магазинов заплатит за фейковую ликвидацию24.09.2020 15:17
Экономика 24.09.2020 15:17
Реконструкцию скоростного трамвая в Волгограде разделили на две части24.09.2020 10:21
Экономика 24.09.2020 10:21
На Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе прошли командно-штабные учения23.09.2020 19:54
Экономика 23.09.2020 19:54
Глобальная экономика повлияла на кадастровую оценку недвижимости в Волгограде23.09.2020 19:24
Экономика 23.09.2020 19:24
Для победителей корпоративного конкурса «Я горжусь, что мои мама/папа работают в Садах Придонья» компания устроила настоящий праздник23.09.2020 11:18
Экономика 23.09.2020 11:18
Молодежь в Поволжье всё чаще выбирает карты Сбербанка с индивидуальным дизайном22.09.2020 12:49
Экономика 22.09.2020 12:49
Московский Экономический Форум приглашает на вебинар «Безработица в России: кто виноват и что делать?»22.09.2020 09:07
Экономика 22.09.2020 09:07
Сбербанк проведёт масштабную онлайн-конференцию СберКонф, где представит новые продукты и сервисы21.09.2020 15:38
Экономика 21.09.2020 15:38
Имущество обанкротившегося хлебозавода №2 в Волгограде ушло с молотка21.09.2020 15:18
Экономика 21.09.2020 15:18
Количество акционеров-физлиц Сбербанка выросло в 2,3 раза21.09.2020 10:45
Экономика 21.09.2020 10:45
Дадим денег: в пенсионном фонде ждут не дождутся заявлений на детские выплаты19.09.2020 18:20
Экономика 19.09.2020 18:20
Стартовал прием заявок на именной проект БФ «Синара» «Лига управленцев»18.09.2020 14:49
Экономика 18.09.2020 14:49
Реклама