Все дело в яйцах: инфляция в Волгоградской области замедлилась





Годовая инфляция в Волгоградской области в августе текущего года составила 3,7% после 3,9% в июле, что сопоставимо со значениями по Южному федеральному округу (3,5%) и в целом по России (3,6%). Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России.

По итогам последнего летнего месяца Волгоградская область вошла в десятку регионов страны, где инфляция снизилась больше всего. Основное влияние оказал сдержанный спрос и рост конкуренции в отдельных сегментах сферы услуг.

Годовая продовольственная инфляция в августе сохранилась на уровне 4,2%. С одной стороны, ослабление рубля и сокращение урожая в странах-поставщиках привели к повышению темпов прироста цен на апельсины. С другой стороны, сдерживающее влияние на продовольственную инфляцию оказало снижение спроса на яйца. В прошлом году невысокий урожай грунтовых огурцов и помидоров привел к тому, что люди чаще использовали яйца в летних салатах. В этом году ситуация оказалась обратная: более качественный урожай помидоров и огурцов, а также стремление поддержать иммунитет привели к тому, что в состав летних салатов жители Волгоградской области включали больше овощей, при этом доля яиц в них снизилась. Кроме того, снижение в течение нескольких предыдущих месяцев цен на свинину и мясо кур привело к снижению цен на колбасные изделия в годовом выражении.

Инфляция по непродовольственным товарам также не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем и по-прежнему составляла 3,8% в годовом выражении. Ускорение темпов прироста цен на автомобили и одежду (прежде всего, для детей и подростков) было компенсировано замедлением роста цен на моющие и чистящие средства. Инфляция в сфере услуг замедлилась в августе до 3% в годовом выражении после 3,4% месяцем ранее. Это произошло под влиянием ограниченного в условиях уменьшения доходов спроса населения на стоматологические услуги и услуги добровольного страхования автомобилей. В связи с этим замедлились годовые темпы прироста цен на указанные услуги.

В Южном федеральном округе (ЮФО) годовая инфляция повысилась в августе 2020 года до 3,5% с 3,3% в июле и приблизилась к общероссийскому показателю (3,6%). Рост инфляции в округе в основном обусловлен снижением урожайности отдельных видов овощей из-за неблагоприятных погодных условий, а также увеличением спроса на медицинские товары в связи с профилактикой ОРВИ.

Фото из архива "Высоты 102"