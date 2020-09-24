Экономика

Реконструкцию скоростного трамвая в Волгограде разделили на две части

Экономика 24.09.2020 10:21
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24.09.2020 10:21


МУП «Метроэлектротранс» объявило  два  аукциона на комплексную реконструкцию наземной части линии СТ. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, такое решение было принято в связи с тем, что на  объявленный ранее муниципалитетом аукцион  на комплексную реконструкцию наземной части линии скоростного трамвая не поступило  ни одной заявки. Поэтому объем предстоящих работ разделили на два лота.  Первый лот – это выполнение работ по капитальному ремонту контактной сети начальной стоимостью около полумиллиона рублей, второй – капитальный ремонт путевого хозяйства с начальной ценой контракта почти в 1 миллиард рублей. Оба извещения о начале приема заявок от потенциальных подрядных организаций для участия в электронных торгах размещены на сайте госзакупок.
Напомним,  проект реконструкции предусматривает практически новое строительство свыше 20 км одиночного пути, отказ от шпал в классическом понимании и модернизацию контактной сети. В частности, предстоит обновление всей рельсошпальной решетки по технологии бесшовного соединения, что  позволит увеличить скорость движения электротранспорта и сделать его ход более плавным. Новое трамвайное полотно обеспечит работу на линии СТ уже имеющихся у города составов, а также даст возможность закупать в дальнейшем самые современные трамвайные поезда. Предусмотрена и модернизация всех расположенных на наземном участке линии переездов, свыше 21 км контактной сети, остановочных пунктов, а также проведение реконструкции системы водоотведения, в том числе насосного оборудования в транспортном тоннеле в Краснооктябрьском районе. Кроме того, для комфорта жителей близлежащих домов, запланировано обустройство шумозащитного покрытия путей. Поэтапная реализация проекта рассчитана до 2024 года.

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