В волгоградском "Роторе" надеются на игру с "Рубином"





Сегодня волгоградский «Ротор» проведет две тренировки перед матчем 9-го тура #ТинькоффРПЛ с казанским «Рубином» на базе «Олимпия» в Волгограде. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в клубе. Игра должна состояться на «Волгоград Арене» 27 сентября в 20:00.

Пока главный тренер может рассчитывать на 14 здоровых футболистов, в том числе – и на ребят из молодежки «Ротора». При этом в заявке команды должно быть не менее 16 футболистов. Однако в клубе пояснили, что по мере выздоровления и сдачи двух подряд отрицательных тестов на наличие коронавирусной инфекции к основному составу будут присоединяться находящиеся на самоизоляции члены команды.

Ранее, напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции волгоградский «Ротор» пропустил три игры. Из-за отмены матча с «Краснодаром» клубу засчитали техническое поражение. По отмененному матчу с "Ростовым" решение еще не принято. Что касается подобной ситуации, сложившейся с клубом "Динамо" из Ставрополья, то с егодня в клубе пояснили, что направили официальные письма в адрес президента Российского Футбольного Союза Александра Дюкова и директора ПФК «Динамо» (Ставрополь) Андрея Стежко с просьбой рассмотреть возможность переноса матча Бетсити Кубка России по футболу сезона 2020/2021 между командами «Динамо» и «Ротор» на резервную дату.



