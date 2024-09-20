Общество

Дожди? Не жди: в Волгоградской области сбылась примета на Яблочный спас

Общество 20.09.2024 21:26
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20.09.2024 21:26


Синоптики пока не обещают осадков в Волгоградской области в ближайшие дни и даже недели. Как сообщает V102.RU со ссылкой на погодные ресурсы, небольшой дождь в регионе прогнозируют лишь 26 сентября. Но начало октября будет таким же засушливым, как и сентябрь.
Между тем, сухую осень обещала погода на Яблочный спас. Как сообщало V102.RU, в этот день, 19 августа, в Волгоградской области был жаркий день без осадков. При этом народная примета гласила, что по погоде на Яблочный спас можно судить о предстоящей осени. Если бы 19 августа прошел дождь, то и осень была бы богатой на осадки.
К слову, Яблочный спас предрек  погоду и на более холодный период года. Этот день без безветренным, что обещает мягкую зиму.


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