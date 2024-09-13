Спорт

«Каустик» дома потерпел четвертое поражение подряд

Спорт 13.09.2024 21:38
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13.09.2024 21:38


Гандболисты «Каустика» сегодня, 13 сентября, дома проиграли «Пермским медведям» со счетом 27:37 в очередном туре Суперлиги. Неудачная серия «химиков» продолжилась четвертым поражением подряд, сообщает V102.RU.
Пермская команда в трех стартовых поединках чемпионата одержала две победы и однажды уступила «Зениту» из Санкт-Петербурга на родной арене со счетом 29:36. Сегодня гости были фаворитами противостояния, но счет в самом начале открыли волгоградцы — отличился Виктор Бабкин. «Медведи» ответили на пропущенный мяч тремя точными «выстрелами» подряд и вышли в лидеры.
В стартовом отрезке хозяева выглядели явно не хуже оппонентов, однако к десятой минуте пермяки оторвались от соперников на четыре балла. Затем Бабкин реализовал большинство, а игрок «медведей» Денис Афонин отличился с пенальти и сделал счет 9:5. К 20-й минуте «Каустик» после нескольких нереализованных комбинаций отставал на девять мячей. Вслед за тайм-аутом наставника волгоградского коллектива Дмитрия Бочарникова «химики» забросили дважды подряд — Сергей Венейчук и Семён Арзамасов поразили ворота. Перед перерывом Арзамасов снова оказался точен, но лидерство «Пермских медведей» по итогам 30-минутки все равно было внушительным — 20:12.
В начале второй половины метким дальним броском порадовал волгоградских болельщиков Станислав Токмаков. Вскоре гости получили право на семиметровый, который эффективно исполнил Афонин. Как ни пытался «Каустик» возродить интригу, но пермские гандболисты показали класс в данной игре. Они чувствовали себя весьма  комфортно на площадке до окончания поединка, не позволив соперникам приблизиться к себе. К сожалению, приложенных усилий не хватило «Каустику» даже для сокращения отрыва. Пермский клуб довел дело до уверенной и крупной победы со счетом 37:27. В составе волгоградцев лучшим бомбардиром стал Станислав Токмаков — пять мячей.  
Таким образом, «Каустик» все еще не может прервать серию из поражений. После четырех туров в копилке волгоградского коллектива нет заработанных очков. В следующем матче «химики» в Санкт-Петербурге встретятся с «Зенитом» 18 сентября.  
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Каустик» vk.com (архив)

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