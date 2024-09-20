Общество

«Мой бизнес»: более 1,5 тысяч человек приняли участие в деловой программе

Общество 20.09.2024 21:03 Реклама
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20.09.2024 21:03 Реклама

Более 1,5 тысяч участников объединил VI межрегиональный форум молодежного предпринимательства «Мой бизнес». На 8 площадках, в числе которых вузы Волгограда и Волжского, музей «Россия – моя история» и конференц-зал «Сити Холл Южный», выступили более 50 экспертов.

– Мы много говорили о вкладе предпринимателей в развитие города и нашей страны. Не случайно девиз форума этого года – «Моя страна. Мой город. Мой бизнес». Сегодня перед страной стоят непростые задачи, решить которые можно только вместе, объединив усилия бизнеса и государства. Очень важно, чтобы в решении этих задач активно участвовала молодежь, которая в любом деле создает атмосферу энтузиазма, не боится изменений и придает импульс развитию. Уверен, что мероприятия, которые прошли на площадке форума, сформировали не только новые знания, но и придали уверенности ребятам. Согласно опросам, сегодня 71% молодежи в возрасте до 25 лет задумываются о собственном деле, а значит впереди у нас много интересной и полезной работы, – отметил директор центра «Мой бизнес» Андрей Кравцов.

Волгоградский форум в этом году подтвердил статус межрегионального — в нем приняли участие представители республики Калмыкия, Смоленской, Пермской, Свердловской, Ростовской областей. Форум стал центром притяжения для специалистов федеральных и региональных институтов развития и поддержки предпринимательства, общественных объединений и бизнес-ассоциаций. На протяжении четырёх дней участники форума приняли участие в мастер-классах, деловых играх и презентациях, посвящённых продажам, цифровым инструментам, управлению, маркетингу, личной эффективности и применению искусственного интеллекта в бизнесе.

Ключевым событием форума стал финал чемпионата «Мой бизнес-квиз». 12 команд, победивших в отборочных играх, встретились на финальной игре и продемонстрировали свои предпринимательские навыки и стратегическое мышление, а также получили ценные и образовательные призы от партнеров форума.

Напомним, в Волгоградской области продолжается системная работа по совершенствованию инфраструктуры поддержки бизнеса. Разработаны и действуют порядка 100 стимулирующих развитие бизнеса мер, работу координирует региональный центр «Мой бизнес». Проведение подобных форумов входит в перечень инструментов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Реклама. ГАУ ВО «Мой бизнес», ИНН 3435901976, erid: F7NfYUJCUneLuWmSzkTD

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