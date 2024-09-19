«Каустик» после пяти проигрышей в Суперлиге остается без очков

Спорт 19.09.2024 10:17
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19.09.2024 10:17
Гандболисты «Каустика» накануне, 18 сентября, на выезде уступили «Зениту» из Санкт-Петербурга в пятом туре Суперлиги со счетом 31:43, сообщает V102.RU.
Соперники к данной игре подошли, расположившись на разных полюсах турнирной таблицы. Клуб из Северной столицы одержал четыре победы на старте сезона, тогда как волгоградцы проиграли во всех четырех матчах. Хозяева подтвердили статус фаворитов вчерашнего противостояния, забросив дважды подряд в дебюте встречи. На седьмой минуте «Каустику» удалось впервые сравнять — отличился Виктор Бабкин. До середины тайма питерская команда имела небольшое преимущество, но у «химиков» получалось навязать равную борьбу. Подопечные Дмитрия Бочарникова проводили результативные атаки и держали в напряжении соперников. При этом концовка первой половины все же осталась за «Зенитом». Незадолго до перерыва Никита Светлов сократил отставание до минимума, но затем сине-бело-голубые отметились двумя попаданиями, что позволило питерским гандболистам уйти отдыхать в роли лидеров при счете 21:18.
В начале второго тайма «химики» в очередной раз сократили дистанцию благодаря заброшенным мячам Станислава Токмакова, Виктора Бабкина и Сергея Косенкова. К сожалению, после этого «Зенит» заметно прибавил в реализации и игре в защите. Петербуржцы выиграли шестиминутный отрезок со счетом 7:0, практически уничтожив интригу в матче. Гости сражались до последнего, но ресурсов для спасения от очередного поражения волгоградскому коллективу не хватило. Лучшим бомбардиром поединка стал Сергей Косенков, который отметился семью попаданиями. Голкипер гостей Никита Михайлов совершил 14 сейвов.
С крупным итоговым счетом 43:31 выиграл «Зенит» и продолжил свою победную серию. А вот «Каустик» занимает последнее, 12-е место, оставаясь единственной командой в чемпионате без заработанных баллов. 28 сентября волгоградский клуб в следующем туре в Астрахани встретится с местным «Динамо».
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Каустик» vk.com (архив)
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