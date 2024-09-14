Спорт

Отстояли ничью: «Ротор» сыграл по нулям с «Сочи» на выезде

Спорт 14.09.2024 21:56
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14.09.2024 21:56


Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 сентября, на выезде сыграл вничью с соперниками из «Сочи» со счетом 0:0 в десятом туре Первой лиги, сообщает V102.RU. Это - четвертый ничейный исход подряд для сине-голубых в чемпионате.
Перед началом встречи команды отделял друг от друг всего один балл. На счету южан было 14 заработанных очков, а сине-голубые располагали 13-ю баллами. В стартовом составе хозяев вышли два экс-игрока «Ротора» — защитник Олег Кожемякин и полузащитник Илья Сафронов. А наставник гостей Денис Бояринцев в основе выпустил автора гола в прошлом поединке против «Урала» Владислава Морозова.

С начала первого тайма сочинцы взяли мяч под контроль и пытались  организовать результативные подходы к неприступной обороне оппонентов. «Ротор» не сумел сконструировать опасные моменты до перерыва, но на своей половине поля действовал по традиции этого сезона максимально дисциплинированно, с завидной регулярностью обрубая попытки «барсов» приблизиться к своим воротам. Только  на 37-й минуте у хозяев появилась возможность выйти вперед. После навеса со стандарта Марсело Алвес пробил головой с выгодного положения и проверил реакцию волгоградского голкипера Никиты Чагрова. 

Вратарь грамотно сложился, а затем отразил опаснейший удар. Вскоре с противоположного фланга прямо со штрафного в ворота закручивал мяч Мартин Крамарич, однако Чагров спокойно перевел игровой снаряд на угловой. В итоге отдыхать соперники ушли при закономерном счете 0:0.
На старте второй половины сочинцы продолжали оказывать давление на оборону сине-голубых. Нападающий Владимир Писарский получил мяч и с разворота нанес опасный удар, но форварду чуть не хватило везения для забитого гола. Подопечных Дениса Бояринцева ничья на выезде сегодня явно устраивала, а компенсировали разницу в классе волгоградцы отчаянной борьбой и порой рискованными подкатами. Это уже фирменный почерк «Ротора» образца сезона 24-25, который приносит коллективу нужный результат почти на постоянной основе.

При этом сочинцы не оставляли попыток все-таки забить первый мяч и заметно увеличить шансы на победу. Но у Никиты Чагрова был на это ответ в виде очередной уверенной игры на последнем рубеже. В концовке встречи усталость стала заметно сказываться на гостях. Денис Бояринцев по ходу второго тайма освежал игру заменами. За «Ротор» в Сочи дебютировал таким образом один из летних новобранцев клуба Кирилл Дудкин, вышедший помогать защите. В итоге огромными усилиями гостям удалось сохранить нулевую ничью, которую можно считать положительным результатом на выезде против одного из главных претендентов на выход в РПЛ.
После десяти туров «Ротор» заработал 14 очков, продолжая «бетонировать» место в середине таблицы. В следующем туре на «Волгоград Арене» сине-голубые сыграют с новороссийским «Черноморцем» 20 сентября. Начало поединка в 19-30 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото ФК «Сочи» VK.com

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