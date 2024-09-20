Общество

В центре Волгограда откопали подвал старинного дворца

Общество 20.09.2024 21:56
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20.09.2024 21:56


Неожиданную находку сделали рабочие во время земляных работ во дворе дома по ул. Советская, 8 в Центральном районе Волгорада. Об удивительном открытии рассказал известный волгоградский краевед Роман Шкода, передает V102.RU.
По словам Романа Шкоды, при рытье траншеи рабочие наткнулись на старые кирпичи.

Краевед предположил, что кирпичная кладка является частью подвала или фундамента стоявшего здесь когда-то Дома Воронина.
- Это был роскошный особняк, самый дорогой частный жилой дом Царицына, настоящий дворец, который занимал целый квартал. Дом устоял во время Сталинградской битвы, его даже планировали восстанавливать, но впоследствии снесли, т.к. согласно концепции послевоенного Генплана набережная Сталинграда застраивалась домами высотой в шесть этажей, а воронинский был трёхэтажный. Но вот – какие-то подвальные части уцелели, - поделился Роман Шкода на своей страничке в соцсетях.
Фото Романа Шкоды VK.com

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