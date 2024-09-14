«Ротор» 14 сентября на выезде встретится с «Сочи»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 сентября, в десятом туре Первой лиги на выезде сыграет против «Сочи». Начало матча на стадионе «Фишт» в 19-00 ч., сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 14 сентября, в десятом туре Первой лиги на выезде сыграет против «Сочи». Начало матча на стадионе «Фишт» в 19-00 ч., сообщает V102.RU.

Для команды Дениса Бояринцева это будет уже второй подряд гостевой поединок. 7 сентября сине-голубые в Екатеринбурге разошлись миром с местным «Уралом» — 1:1. Волгоградцы в битве с одним из фаворитов чемпионата во втором тайме открыли счет благодаря голу нападающего Владислава Морозова. Для 23-летнего форварда этот мяч стал первым забитым в составе «Ротора». Гости действовали достаточно организованно, почти до самого конца сохраняя минимальное преимущество. Однако уральцы ушли от поражения в компенсированное время после гола Мартина Секулича. При этом и итоговая ничья на выезде с сильным соперником для волгоградского коллектива стала положительным результатом. «Ротор» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей и, находясь на восьмом месте, заработал 13 очков за девять проведенных игр.«Сочи» в сезоне 23-24 занял 16-е место в Российской Премьер-лиге и покинул элитный дивизион. Сине-белых в конце прошлого года возглавил испанец Роберт Морено. 46-летний специалист ранее трудился в тренерском штабе итальянской «Ромы» и испанской «Барселоны». Кроме того, Морено в 2019-ом году являлся главным тренером сборной Испании и вывел национальную команду на Евро-2020. Однако после достигнутого результата Роберт покинул свой пост, а позже он являлся рулевым французского «Монако» и испанской «Гранады». Но даже такой послужной список не помог специалисту спасти «Сочи» от вылета из РПЛ. При этом, несмотря на неудачный итоговый результат, президент клуба Борис Ротенберг выразил доверие главному тренеру и весной продлил контракт с Робертом Морено на три года.«Сочи», занимающий пятую позицию и имеющий 14 баллов в активе, в девяти матчах одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и трижды уступил. В прошлом поединке южане разошлись миром на выезде с владикавказской «Аланией» — 1:1. Отметим, что за «Сочи» в данный момент выступают сразу четверо бывших футболиста «Ротора» — вратарь Николай Заболотный, защитник Олег Кожемякин, полузащитник Илья Сафронов и нападающий Никита Бурмистров.Из этой группы именно Сафронов оставил самый яркий след в памяти волгоградских болельщиков. За два года в «Роторе» Илья провел за клуб 55 матчей, забил 17 мячей и отдал 14 голевых передач. 26-летний футболист 16 июня на «Волгоград Арене» оформил хет-трик за тогдашних хозяев в ворота «Новосибирска» во втором стыковом поединке за выход в Первую лигу. «Ротор» в итоге по сумме двух встреч прошел соперника и повысился в классе. 17 июня было официально объявлено об уходе Сафронова из команды из-за отказа игрока продлевать истекающий договор. 29 июня Илья перешел в «Сочи» в качестве свободного агента.На мощную атаку сегодняшних хозяев, забивших уже 14 голов в нынешнем чемпионате, волгоградцы могут ответить надежной обороной, за счет которой «Ротор» пропустил всего шесть мячей на данный момент.