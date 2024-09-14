«Ротор» 14 сентября на выезде встретится с «Сочи»

«Сочи» в сезоне 23-24 занял 16-е место в Российской Премьер-лиге и покинул элитный дивизион. Сине-белых в конце прошлого года возглавил испанец Роберт Морено. 46-летний специалист ранее трудился в тренерском штабе итальянской «Ромы» и испанской «Барселоны». Кроме того, Морено в 2019-ом году являлся главным тренером сборной Испании и вывел национальную команду на Евро-2020. Однако после достигнутого результата Роберт покинул свой пост, а позже он являлся рулевым французского «Монако» и испанской «Гранады». Но даже такой послужной список не помог специалисту спасти «Сочи» от вылета из РПЛ. При этом, несмотря на неудачный итоговый результат, президент клуба Борис Ротенберг выразил доверие главному тренеру и весной продлил контракт с Робертом Морено на три года.
«Сочи», занимающий пятую позицию и имеющий 14 баллов в активе, в девяти матчах одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и трижды уступил. В прошлом поединке южане разошлись миром на выезде с владикавказской «Аланией» — 1:1. Отметим, что за «Сочи» в данный момент выступают сразу четверо бывших футболиста «Ротора» — вратарь Николай Заболотный, защитник Олег Кожемякин, полузащитник Илья Сафронов и нападающий Никита Бурмистров.
Из этой группы именно Сафронов оставил самый яркий след в памяти волгоградских болельщиков. За два года в «Роторе» Илья провел за клуб 55 матчей, забил 17 мячей и отдал 14 голевых передач. 26-летний футболист 16 июня на «Волгоград Арене» оформил хет-трик за тогдашних хозяев в ворота «Новосибирска» во втором стыковом поединке за выход в Первую лигу. «Ротор» в итоге по сумме двух встреч прошел соперника и повысился в классе. 17 июня было официально объявлено об уходе Сафронова из команды из-за отказа игрока продлевать истекающий договор. 29 июня Илья перешел в «Сочи» в качестве свободного агента.
На мощную атаку сегодняшних хозяев, забивших уже 14 голов в нынешнем чемпионате, волгоградцы могут ответить надежной обороной, за счет которой «Ротор» пропустил всего шесть мячей на данный момент.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: СК «Ротор» vk.com (архив)