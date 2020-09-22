Волгоградцев поражают риновирусы





В Волгограде уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению оказался выше недельного эпидпорога. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, при этом в регионе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями стабильна – уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. В ведомстве пояснили также, что пока случаев гриппа в регионе не зарегистрировано. Наблюдается циркуляция характерных для осеннего периода возбудителей негриппозной этиологии — риновирусов.

При этом в Волгоградской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 18 сентября израсходовано 83,9% полученной вакцины. Всего привито 397492 человек, что составляет более 15% населения области, из них детей - 119124 человек, взрослого населения - 278368.



