Волгоградцев поражают риновирусы

Здравоохранение 22.09.2020 08:34
0
22.09.2020 08:34
В Волгограде уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению оказался выше недельного эпидпорога. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, при этом в регионе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями стабильна – уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. В ведомстве пояснили также, что пока случаев гриппа в регионе не зарегистрировано. Наблюдается циркуляция характерных для осеннего периода возбудителей негриппозной этиологии — риновирусов.
При этом в Волгоградской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 18 сентября израсходовано 83,9% полученной вакцины. Всего привито 397492 человек, что составляет более 15% населения области, из них детей - 119124 человек, взрослого населения - 278368.
Реклама
Бой на плато: от COVID-19 в Волгоградской области скончались 132 человека22.09.2020 12:05
Здравоохранение 22.09.2020 12:05
Череда ежедневных смертей от коронавируса прервалась в Волгоградской области21.09.2020 12:05
Здравоохранение 21.09.2020 12:05
Волгоградцы ищут в аптеках чудо-лекарство от коронавируса21.09.2020 10:17
Здравоохранение 21.09.2020 10:17
В Волгоградской области растет заболеваемость детей коронавирусом20.09.2020 15:14
Здравоохранение 20.09.2020 15:14
Хроники коронавируса в Волгоградской области: еще смерть и почти сотня зараженных20.09.2020 11:41
Здравоохранение 20.09.2020 11:41
Главный врач волгоградской скорой помощи предложил фотографировать «неодетых» фельдшеров19.09.2020 19:05
Здравоохранение 19.09.2020 19:05
Способ заражения неизвестен: пенсионера с коронавирусом не спасли в Волгоградской области19.09.2020 14:11
Здравоохранение 19.09.2020 14:11
130 человек убил коронавирус в Волгоградской области19.09.2020 12:03
Здравоохранение 19.09.2020 12:03
В Волгоградской области нацпроект «Здравоохранение» встал на Путь Ильича19.09.2020 11:47
Здравоохранение 19.09.2020 11:47
Бесплатное лекарство для ребенка в Волгограде выбили лишь через суд18.09.2020 14:27
Здравоохранение 18.09.2020 14:27
Волгоградская область держится на коронавирусном плато18.09.2020 12:23
Здравоохранение 18.09.2020 12:23
Роспотребнадзор прервал молчание о заразе в «Роторе»17.09.2020 20:09
Здравоохранение 17.09.2020 20:09
В Волгоградской области наращивают коечный фонд для больных COVID-1917.09.2020 12:29
Здравоохранение 17.09.2020 12:29
128 человек погибли от коварного вируса в Волгоградской области17.09.2020 11:44
Здравоохранение 17.09.2020 11:44
Один умер, 104 заболели: коронавирус продолжает шествие по Волгоградской области16.09.2020 11:41
Здравоохранение 16.09.2020 11:41
Реклама