Здравоохранение

Волгоградцев поражают риновирусы

Здравоохранение 22.09.2020 08:34
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22.09.2020 08:34


В  Волгограде уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению оказался выше недельного эпидпорога. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, при этом в регионе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями стабильна – уровень заболеваемости не превышает среднемноголетних значений. В ведомстве пояснили также, что пока случаев гриппа в регионе не зарегистрировано. Наблюдается циркуляция характерных для осеннего периода возбудителей негриппозной этиологии — риновирусов.
При этом в Волгоградской области продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 18 сентября  израсходовано 83,9% полученной вакцины. Всего привито 397492 человек,  что составляет более 15% населения области, из них детей - 119124 человек, взрослого населения - 278368.

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